Yalı Çapkını 9. yeni bölümde neler olacak? Yeni fragmanlarına Suna'nın kaçırılma planları damga vurdu

Star Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Yalı Çapkını', 18 Kasım Cuma akşamı 9. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümün konusu ise şöyle;
Seyran Ferit’ten Suna’yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna’yı kaçırma planı yapar. Kazım’dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler.
Kazım ise Suna’nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme’den çıkarır. Suna’nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
'Yalı Çapkını', yeni bölümüyle 18 Kasım Cuma günü Star’da!