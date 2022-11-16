 Yalı Çapkını 9. yeni bölümde neler olacak? Yeni fragmanlarına Suna'nın kaçırılma planları damga vurdu - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Yalı Çapkını 9. yeni bölümde neler olacak? Yeni fragmanlarına Suna'nın kaçırılma planları damga vurdu

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu 'Yalı Çapkını' yeni bölümüyle 18 Kasım Cuma akşamı Star ekranlarında olacak. Diziye; Ferit ve Seyran'ı Suna'yı kaçırma planı damga vuracak. İşte yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

Yalı Çapkını 9. yeni bölümde neler olacak? Yeni fragmanlarına Suna'nın kaçırılma planları damga vurdu - 1

Star Tv'nin  reyting rekorları kıran dizisi 'Yalı Çapkını', 18 Kasım Cuma akşamı 9. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Yalı Çapkını 9. yeni bölümde neler olacak? Yeni fragmanlarına Suna'nın kaçırılma planları damga vurdu - 2

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümün konusu ise şöyle;

Yalı Çapkını 9. yeni bölümde neler olacak? Yeni fragmanlarına Suna'nın kaçırılma planları damga vurdu - 3

SUNA'YA YARDIM

Seyran Ferit’ten Suna’yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna’yı kaçırma planı yapar. Kazım’dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler.

Yalı Çapkını 9. yeni bölümde neler olacak? Yeni fragmanlarına Suna'nın kaçırılma planları damga vurdu - 4

KAZIM, HINCINI ESME'DEN ÇIKARIR

Kazım ise Suna’nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme’den çıkarır. Suna’nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.

Yalı Çapkını 9. yeni bölümde neler olacak? Yeni fragmanlarına Suna'nın kaçırılma planları damga vurdu - 5

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda;  Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Yalı Çapkını 9. yeni bölümde neler olacak? Yeni fragmanlarına Suna'nın kaçırılma planları damga vurdu - 6

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

'Yalı Çapkını', yeni bölümüyle 18 Kasım Cuma günü Star’da!

Yalı Çapkını 9. yeni bölümde neler olacak? Yeni fragmanlarına Suna'nın kaçırılma planları damga vurdu - 7

Yalı Çapkını 9. bölüm. 2. fragmanı

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