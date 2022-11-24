Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit karşı karşıya

SUNA, BABA EVİNE DÖNÜYOR

Suna Kazım’la olanlardan kendini sorumlu hisseder ve bir not bırakıp yalıdan eve döner. Sabah Suna’nın yalıdan gizlice çıktığını haber alan Halis Ağa’ya Ferit her şeyi açıklıkla anlatır.