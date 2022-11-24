 Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit karşı karşıya - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit karşı karşıya

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisi 25 Kasım Cuma akşamı 10. bölümüyle Star TV'de izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüme; Suna'nın baba evine dönmesi ve Seyran-Ferit çiftinin yarım kalan maçlarına devam etmesi damga vuracak.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit karşı karşıya - 1

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 25 Kasım Cuma akşamı 10. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle;

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit karşı karşıya - 2

SUNA, BABA EVİNE DÖNÜYOR

Suna Kazım’la olanlardan kendini sorumlu hisseder ve bir not bırakıp yalıdan eve döner. Sabah Suna’nın yalıdan gizlice çıktığını haber alan Halis Ağa’ya Ferit her şeyi açıklıkla anlatır.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit karşı karşıya - 3

Bunun üzerine Halis Ağa, kafasında yeni bir planla Kazım’ı ziyaret eder. Ferit’in Halis Ağa’nın torun isteğini tekrar gündeme getirmesi üzerine Seyran ve Ferit yarım kalan maçlarına devam ederler.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit karşı karşıya - 4

FERİT'TEN YUSUF'A BEKLENMEDİK SORU

Seyran’ın Yusuf'la olan geçmişi Ferit’i huzursuz etmeye devam etmektedir. Yusuf’u odalarına çağırarak ona beklenmedik bir soru sorar.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit karşı karşıya - 5

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolleri paylaşırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit karşı karşıya - 6

Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı

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