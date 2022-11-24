Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit karşı karşıya

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 25 Kasım Cuma akşamı 10. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle;
Suna Kazım’la olanlardan kendini sorumlu hisseder ve bir not bırakıp yalıdan eve döner. Sabah Suna’nın yalıdan gizlice çıktığını haber alan Halis Ağa’ya Ferit her şeyi açıklıkla anlatır.
Bunun üzerine Halis Ağa, kafasında yeni bir planla Kazım’ı ziyaret eder. Ferit’in Halis Ağa’nın torun isteğini tekrar gündeme getirmesi üzerine Seyran ve Ferit yarım kalan maçlarına devam ederler.
Seyran’ın Yusuf'la olan geçmişi Ferit’i huzursuz etmeye devam etmektedir. Yusuf’u odalarına çağırarak ona beklenmedik bir soru sorar.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolleri paylaşırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.