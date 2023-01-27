Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu annesiyle paylaşım yaptı

Fotoğrafa “Başladık biz” notu düşen Deniz’e, Saraçoğlu’nun annesi sosyal medya üzerinden mesaj atıyor. İkinci Şans (2016) adlı filmde Yeşilçay’ın kızını oynaması için renkli gözlü bir kız arayışında olan Deniz’e gelen bu mesaj ise Saraçoğlu’nun hayatını değiştiriyor.

Böyle bir arayışta olduklarını bilmeden mesaj atan annesine diziden dönüş yapılıyor ve Saraçoğlu oyunculuğa adım atıyor.

Annesinin mesaj atması ve Deniz’in dönüş yapmasını büyük bir şans olarak nitelendiren yıldız, film için deneme çekimlerine katıldıktan sonra Deniz ve Yeşilçay ile aynı filmde başrolleri paylaştı.