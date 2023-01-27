Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu annesiyle paylaşım yaptı

Yayınlandığı günden beri reytinglerde zirveyi bırakmayan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, son dönemde Mert Yazıcıoğlu ayrılığıyla adından söz ettirmişti.
Dizideki rolüyle seyirciden beğeni toplayan Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
Oyuncu, deniz kıyısında gün batımına karşı çekildiği kareleri takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu paylaşımına "Kuzey Ege'm" notunu düştü.
Oyuncunun paylaşımına Yalı Çapkını'ndan rol arkadaşları Mine Tugay ve Berim Pozam da yorum yapmyı ihmal etmedi.
Annesiyle selfie pozunu paylaşan oyuncunun daha önceki paylaşımlarına "Güzelliğini annesinden almış" gibi yorumlar gelmişti.
Saraçoğlu'nun annesi oyuncunun keşfedilme hikayesinde de büyük rol oynuyor. Yıldızın kariyeri, annesinin Özcan Deniz’e mesaj atmasıyla başladı. Ünlü müzisyen ve oyuncu Özcan Deniz, bir gün başlayacakları film projesi için Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor.
Fotoğrafa “Başladık biz” notu düşen Deniz’e, Saraçoğlu’nun annesi sosyal medya üzerinden mesaj atıyor. İkinci Şans (2016) adlı filmde Yeşilçay’ın kızını oynaması için renkli gözlü bir kız arayışında olan Deniz’e gelen bu mesaj ise Saraçoğlu’nun hayatını değiştiriyor.
Böyle bir arayışta olduklarını bilmeden mesaj atan annesine diziden dönüş yapılıyor ve Saraçoğlu oyunculuğa adım atıyor.
Annesinin mesaj atması ve Deniz’in dönüş yapmasını büyük bir şans olarak nitelendiren yıldız, film için deneme çekimlerine katıldıktan sonra Deniz ve Yeşilçay ile aynı filmde başrolleri paylaştı.
Oynadığı ilk rolle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, daha sonra Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları, İyi Oyun ve Aşk Bu Mu? gibi yapımlarda rol aldı.
Başarılı oyuncu, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisindeki Seyran rolü ile izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.