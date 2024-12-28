Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu: Dizi setleri benim için okul gibiydi

Yalı Çapkını dizisinde "Seyran" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu kapak yıldızı oldu. Yılın Göz Alıcı Başarısı ödülünü alan oyuncu, hayatına ve kariyerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu: Dizi setleri benim için okul gibiydi - 1

2 Aralık akşamı GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri'nden "Yılın Göz Alıcı Başarısı" ödülüyle ayrılan Afra Saraçoğlu, dergiye verdiği pozlarla gündem oldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, dergiye verdiği röportajda hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

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Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu: Dizi setleri benim için okul gibiydi - 2

Can Büyükkalkan'ın çektiği karelerdeki tarzıyla dikkat çeken yıldız, kendisine en çok neyin ilham verdiği sorusuna "Mümkün olduğunca çok şey izliyorum. Yeni yerler gezmek ve görmek, görsel dünyama yaptığım her yatırım aslında benim kariyerimi besliyor" yanıtını verdi.

Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu: Dizi setleri benim için okul gibiydi - 3

"DİZİ SETLERİ BENİM İÇİN OKUL GİBİYDİ"

"Dizi setleri benim için okul gibiydi. Her karşılaşma büyük şanstı, beni her seferinde bir adım daha ileri götürdü" diyen Yalı Çapkını yıldızı, eleştirilerle nasıl başa çıktığı konusunda "İç sesin yargılarından kaçmak kimse için kolay değil ama daha akılcı yaklaşmayı seviyorum duyduğum ve okuduğum şeylere. İçimde bir yerlere dokunuyorsa, yargının kendisi yerine bende bıraktığı duyguyla ilgilenmeyi tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu: Dizi setleri benim için okul gibiydi - 4

"Bugünkü Afra’yı nasıl anlatırdın?" sorusuna Saraçoğlu "Eğlenmeyi seven küçük bir çocuk derdim. Düştü, kalktı ama hep çok çalıştı, şimdi hayallerine daha yakın birisi" yanıtını verdi.

Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu: Dizi setleri benim için okul gibiydi - 5

Ünlü oyuncu "Keşkelerin içerisine kaybolmayı sevmem ama 'iyi ki” tiyatro sahnesini deneyimledim diy'rum. O dünyanın içinde yaşamak hepsinden farklı, kamera önünde olduğundan daha özgürsün. Seyircinin tepkisini ilk bakışta hissediyorsun, asla vazgeçmek istemediğim bir alan" dedi.

Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu: Dizi setleri benim için okul gibiydi - 6

"Bir gün hayatının rutine girdiğini hissedersen nasıl bir çözüm yolu bulursun?" sorusuna ise oyuncu şu yanıtı verdi:

"Kendimi yeniden keşfetmek için yeni yollar ararım; gitmediğim bir şehre giderim ya da dinlemediğim bir müzik türünü dinlemeye başlarım. Belki çok uzun süredir görmediğim arkadaşlarımı ararım, onlarla yeniden görüşürüm. Rutinler biraz da onlara karşı hissettiğimiz duygularla alakalı. Yeni rutinlerimizi sorgularken eskiden nasıldım sorusunu da kendi kendimize sorabilmek lazım."

Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu: Dizi setleri benim için okul gibiydi - 7

Saraçoğlu kendisiyle ilgili bir itirafta da bulundu. Oyuncu "Ufak inançlarım vardır. Mesela küçük bir örnek vermek gerekirse çantamı yere bırakmayı sevmem, kötü şans getirdiğini düşünürüm. Bu tarz inançlara inanırım. Ve gündelik hayatımda mutlaka uygularım" dedi.

Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu: Dizi setleri benim için okul gibiydi - 8

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 27 Aralık akşamı yayınlanan yeni bölümüne; Ferit ve Suna'nın ihaneti damga vurdu.

İşte Yalı Çapkını 89. bölümde yaşananlar... 

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