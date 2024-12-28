Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu: Dizi setleri benim için okul gibiydi

"DİZİ SETLERİ BENİM İÇİN OKUL GİBİYDİ"

"Dizi setleri benim için okul gibiydi. Her karşılaşma büyük şanstı, beni her seferinde bir adım daha ileri götürdü" diyen Yalı Çapkını yıldızı, eleştirilerle nasıl başa çıktığı konusunda "İç sesin yargılarından kaçmak kimse için kolay değil ama daha akılcı yaklaşmayı seviyorum duyduğum ve okuduğum şeylere. İçimde bir yerlere dokunuyorsa, yargının kendisi yerine bende bıraktığı duyguyla ilgilenmeyi tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.