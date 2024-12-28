Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu: Dizi setleri benim için okul gibiydi
Yalı Çapkını dizisinde "Seyran" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu kapak yıldızı oldu. Yılın Göz Alıcı Başarısı ödülünü alan oyuncu, hayatına ve kariyerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
2 Aralık akşamı GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri'nden "Yılın Göz Alıcı Başarısı" ödülüyle ayrılan Afra Saraçoğlu, dergiye verdiği pozlarla gündem oldu.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, dergiye verdiği röportajda hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.