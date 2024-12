"DİZİ SETLERİ BENİM İÇİN OKUL GİBİYDİ"

2 Aralık akşamı GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri'nden "Yılın Göz Alıcı Başarısı" ödülüyle ayrılan Afra Saraçoğlu, dergiye verdiği röportajda; "Dizi setleri benim için okul gibiydi. Her karşılaşma büyük şanstı, beni her seferinde bir adım daha ileri götürdü" ifadelerini kullandı.