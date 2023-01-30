Yalı Çapkını yıldızları Afra Saraçoğlu ve Beril Pozam'dan set pozları

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Star TV’nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 27 Ocak Cuma akşamı 19. Bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı diziye; Kazım ve Ferit’in Serter’in dayısının adamlarıyla kavgası damga vurdu. Yeni bölüm sonrası “Kazım mı vuruldu, Ferit mi?” sorusu gündem oldu. Yalı Çapkını'nın son bölümünün detaylı özeti için tıklayın...