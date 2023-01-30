Yalı Çapkını yıldızları Afra Saraçoğlu ve Beril Pozam'dan set pozları

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran ve Suna karakterlerine hayat veren Afra Saraçoğlu ve Beril Pozam sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Zaman zaman sette verdiği pozları takipçileriyle paylaşan ikili, bu karelere bir yenisini daha ekledi.

Yalı Çapkını yıldızları Afra Saraçoğlu ve Beril Pozam'dan set pozları - 1

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Yalı Çapkını'nda rol alan Beril Pozam ve Afra Saraçoğlu dizideki başarılı performanslarının yanı sıra özel hayatlarıyla da çok konuşuluyor.

Yalı Çapkını yıldızları Afra Saraçoğlu ve Beril Pozam'dan set pozları - 2

Dizide Seyran'ın ablası Suna'yı canlandıran Pozam, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Ünlü oyuncu, Yalı Çapkını setinden hazırlık anlarını takipçileriyle paylaştı.

Yalı Çapkını yıldızları Afra Saraçoğlu ve Beril Pozam'dan set pozları - 3

Pozam, diziden rol arkadaşı Saraçoğlu ile birlikte aynadan poz vererek "Günaydın Şanslı Sisters" notunu düştü.

Yalı Çapkını yıldızları Afra Saraçoğlu ve Beril Pozam'dan set pozları - 4

Aynı sabah, Saraçoğlu da setten bir kare paylaşmayı ihmal etmedi. Oyuncu "Pozitif bir günooo" notuyla karavandan bir kare yayınladı.

Yalı Çapkını yıldızları Afra Saraçoğlu ve Beril Pozam'dan set pozları - 5

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Star TV’nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 27 Ocak Cuma akşamı 19. Bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı diziye; Kazım ve Ferit’in Serter’in dayısının adamlarıyla kavgası damga vurdu. Yeni bölüm sonrası “Kazım mı vuruldu, Ferit mi?” sorusu gündem oldu. Yalı Çapkını'nın son bölümünün detaylı özeti için tıklayın...

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