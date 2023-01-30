Yalı Çapkını yıldızları Afra Saraçoğlu ve Beril Pozam'dan set pozları

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Yalı Çapkını'nda rol alan Beril Pozam ve Afra Saraçoğlu dizideki başarılı performanslarının yanı sıra özel hayatlarıyla da çok konuşuluyor.
Dizide Seyran'ın ablası Suna'yı canlandıran Pozam, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Ünlü oyuncu, Yalı Çapkını setinden hazırlık anlarını takipçileriyle paylaştı.
Pozam, diziden rol arkadaşı Saraçoğlu ile birlikte aynadan poz vererek "Günaydın Şanslı Sisters" notunu düştü.
Aynı sabah, Saraçoğlu da setten bir kare paylaşmayı ihmal etmedi. Oyuncu "Pozitif bir günooo" notuyla karavandan bir kare yayınladı.
Star TV’nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 27 Ocak Cuma akşamı 19. Bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı diziye; Kazım ve Ferit’in Serter’in dayısının adamlarıyla kavgası damga vurdu. Yeni bölüm sonrası “Kazım mı vuruldu, Ferit mi?” sorusu gündem oldu. Yalı Çapkını'nın son bölümünün detaylı özeti için tıklayın...