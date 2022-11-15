 Yalı Çapkını'na damga vuran sahneler ve diyaloglar - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Yalı Çapkını'na damga vuran sahneler ve diyaloglar

Star TV'nin cuma akşamları ekranlara gelen dizisi 'Yalı Çapkını', her bölümüyle gündem olmaya devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizide; karakterler arasındaki diyaloglar da dikkat çekiyor. İşte 'Yalı Çapkını'nın son bölümlerine damga vuran beş sahne...

Yalı Çapkını'na damga vuran sahneler ve diyaloglar - 1

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger’in kaleme aldığı ‘Yalı Çapkını’ dizisi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen dizinin bazı sahneleri de sosyal medyada gündem oluyor.

Yalı Çapkını'na damga vuran sahneler ve diyaloglar - 2

İFAKAT-GÜLGÜN ATIŞMASINDA SON SÖZÜ HALİS AĞA SÖYLEDİ

'Yalı Çapkını'nın 5. bölümünde; dünürü Esme Hanım'ı yemeğe davet etmek isteyen Gülgün'e karşı çıkan İfakat, "Sen derneğini, toplantılarını bu ara çok ihmal ettin. Onlarla ilgilen" deyince Gülgün de "Onlar senden çok benim misafirlerim, kusura bakmazsan bir çaya davet edeceğim en azından" dedi.

Daha da sinirlenen İfakat, "Ben son sözümü söyledim. Vakti gelince lağıyla ağırlarız. Herkes yerini haddini bilecek" dedi. Gülgün ise "Ben yerimi bileceğim ha. Önce sen bil yerini, sonra ben bilirim yerimi" diyerek dünürünü arayıp davet etti. Bunu kabul etmeyeceğini söyleyen İfakat'a tartışmaya kulak misafiri olan Halis Ağa müdahale etti ve Seyran'ın ailesinin gelmesini kabul etti.

Yalı Çapkını'na damga vuran sahneler ve diyaloglar - 3

"SEN BENİM KARDEŞİME VAROŞ MU DEDİN?"

Dizinin 6. bölümünde; Korhan Ailesi'nden Ferit-Seyran, Gülgün-Orhan ve Fuat; Kazım ve Suna'yı yemeğe götürdü. Ferit yanına gelmediği için aynı restorana giden Pelin, onlara selam verdi. Bunun üzerine tuvalete gitme bahanesiyle Pelin'in yanına giden Ferit, sevgilisiyle konuşurken; Seyran onları gördü. Bu duruma çok sinirlenen Seyran, “Sen nasıl bir adamsın? Bu mu aileme gösterdiğin saygı, özen? Sizin amacınız ne? İstiyorsanız üçümüz gidelim masaya” derken Suna geldi.

Hemen olaya müdahale eden Suna, Seyran ve Ferit’i masaya yolladıktan sonra Pelin’in peşinden tuvalete gitti. “Sen benim kardeşime varoş mu dedin? Seyran naziktir ama ben hiç değilim. Seni öyle bir döverim ki, babanın tüm servetini estetik masraflarına ödersin. Bir daha sakın benim kardeşime ilişeyim deme. Bu sana son uyarım” diyerek Pelin’in saçlarına yapıştı.

Yalı Çapkını'na damga vuran sahneler ve diyaloglar - 4

SEYRAN VE FERİT'TEN BÜYÜK İDDİA

'Yalı Çapkını' dizisinin 7. bölümünde ise; Yusuf'un konakta işe başlamasıyla bir anlaşma yapan Seyran ve Ferit, her yere birlikte gitmek için sözleşti. Bunun üzerine Seyran'a bir sürpriz ayarlayan Ferit, önce onu tekneyle kahvaltıya götürdü sonrasında da birlikte spora gittiler. Spor salonunda masa tenisi oynayan ve iddiaya giren ikiliden Seyran, kazanırsa üniversiteye gideceğini söylerken; Ferit de kazanırsa dedesinin torun isteğini gerçekleştireceklerini belirtti. Çiftin maçı 10-10 skorla yarım kaldı.

Yalı Çapkını'na damga vuran sahneler ve diyaloglar - 5

SUNA'DAN ŞAŞIRTAN HAREKET

Öte yandan aynı bölümde Suna ve Fuat ile akşam yemeğine çıkan Seyran-Ferit çifti, keyifli bir akşam geçirdi. Alkolü fazla kaçıran Suna, gece sonunda Seyran ve Fuat tuvaletteyken; Ferit ile dans etmek istedi. Birlikte dans eden ikiliden Suna, birden ağlamaya başladı. Herkesin hep Seyran’ı sevdiğini; annesinin bile o dayak yerken önünde siper olduğunu, kendi dayak yerken bir köşede pustuğunu anlattı. “Sen beni babamın dayağından kurtardın” diyen Suna, bir anda Ferit’i öptü. Bu duruma Abidin de şahit oldu.

Yalı Çapkını'na damga vuran sahneler ve diyaloglar - 6

SEYRAN'DAN FERİT'E: SENDEN NEFRET EDİYORUM

Dizinin 8. bölümünde de ablası ve Ferit'teki garipliği fark eden Seyran, eşine neler olduğunu sordu. Önce olanı biteni söylemek istemeyen Ferit Korhan, “Seyran, biz ablanla dans ederken; Suna bir anda öptü beni” dedi. Duyduklarının ardından eşine kızan ve neler olduğuyla ilgili düşünmeye başlayan Seyran, “Senden nefret ediyorum” diyerek Ferit’e çıkıştı. İkilinin bağırışmalarını Gülgün Hanım merdivenden duydu. Dışarı çıkan ve tartışmaya devam eden çiftten Seyran'ın “Seninle beraber olmaktansa babamın yanına gider cehennemi yaşarım daha iyi" demesi Ferit'in gözlerinin dolmasına sebep oldu.

Yalı Çapkını'na damga vuran sahneler ve diyaloglar - 7

Yalı Çapkını 9. bölüm fragmanı

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