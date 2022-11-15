Yalı Çapkını'na damga vuran sahneler ve diyaloglar

İFAKAT-GÜLGÜN ATIŞMASINDA SON SÖZÜ HALİS AĞA SÖYLEDİ

'Yalı Çapkını'nın 5. bölümünde; dünürü Esme Hanım'ı yemeğe davet etmek isteyen Gülgün'e karşı çıkan İfakat, "Sen derneğini, toplantılarını bu ara çok ihmal ettin. Onlarla ilgilen" deyince Gülgün de "Onlar senden çok benim misafirlerim, kusura bakmazsan bir çaya davet edeceğim en azından" dedi.

Daha da sinirlenen İfakat, "Ben son sözümü söyledim. Vakti gelince lağıyla ağırlarız. Herkes yerini haddini bilecek" dedi. Gülgün ise "Ben yerimi bileceğim ha. Önce sen bil yerini, sonra ben bilirim yerimi" diyerek dünürünü arayıp davet etti. Bunu kabul etmeyeceğini söyleyen İfakat'a tartışmaya kulak misafiri olan Halis Ağa müdahale etti ve Seyran'ın ailesinin gelmesini kabul etti.