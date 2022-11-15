Yalı Çapkını'na damga vuran sahneler ve diyaloglar

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger’in kaleme aldığı ‘Yalı Çapkını’ dizisi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen dizinin bazı sahneleri de sosyal medyada gündem oluyor.
'Yalı Çapkını'nın 5. bölümünde; dünürü Esme Hanım'ı yemeğe davet etmek isteyen Gülgün'e karşı çıkan İfakat, "Sen derneğini, toplantılarını bu ara çok ihmal ettin. Onlarla ilgilen" deyince Gülgün de "Onlar senden çok benim misafirlerim, kusura bakmazsan bir çaya davet edeceğim en azından" dedi.
Daha da sinirlenen İfakat, "Ben son sözümü söyledim. Vakti gelince lağıyla ağırlarız. Herkes yerini haddini bilecek" dedi. Gülgün ise "Ben yerimi bileceğim ha. Önce sen bil yerini, sonra ben bilirim yerimi" diyerek dünürünü arayıp davet etti. Bunu kabul etmeyeceğini söyleyen İfakat'a tartışmaya kulak misafiri olan Halis Ağa müdahale etti ve Seyran'ın ailesinin gelmesini kabul etti.
Dizinin 6. bölümünde; Korhan Ailesi'nden Ferit-Seyran, Gülgün-Orhan ve Fuat; Kazım ve Suna'yı yemeğe götürdü. Ferit yanına gelmediği için aynı restorana giden Pelin, onlara selam verdi. Bunun üzerine tuvalete gitme bahanesiyle Pelin'in yanına giden Ferit, sevgilisiyle konuşurken; Seyran onları gördü. Bu duruma çok sinirlenen Seyran, “Sen nasıl bir adamsın? Bu mu aileme gösterdiğin saygı, özen? Sizin amacınız ne? İstiyorsanız üçümüz gidelim masaya” derken Suna geldi.
Hemen olaya müdahale eden Suna, Seyran ve Ferit’i masaya yolladıktan sonra Pelin’in peşinden tuvalete gitti. “Sen benim kardeşime varoş mu dedin? Seyran naziktir ama ben hiç değilim. Seni öyle bir döverim ki, babanın tüm servetini estetik masraflarına ödersin. Bir daha sakın benim kardeşime ilişeyim deme. Bu sana son uyarım” diyerek Pelin’in saçlarına yapıştı.
'Yalı Çapkını' dizisinin 7. bölümünde ise; Yusuf'un konakta işe başlamasıyla bir anlaşma yapan Seyran ve Ferit, her yere birlikte gitmek için sözleşti. Bunun üzerine Seyran'a bir sürpriz ayarlayan Ferit, önce onu tekneyle kahvaltıya götürdü sonrasında da birlikte spora gittiler. Spor salonunda masa tenisi oynayan ve iddiaya giren ikiliden Seyran, kazanırsa üniversiteye gideceğini söylerken; Ferit de kazanırsa dedesinin torun isteğini gerçekleştireceklerini belirtti. Çiftin maçı 10-10 skorla yarım kaldı.
Öte yandan aynı bölümde Suna ve Fuat ile akşam yemeğine çıkan Seyran-Ferit çifti, keyifli bir akşam geçirdi. Alkolü fazla kaçıran Suna, gece sonunda Seyran ve Fuat tuvaletteyken; Ferit ile dans etmek istedi. Birlikte dans eden ikiliden Suna, birden ağlamaya başladı. Herkesin hep Seyran’ı sevdiğini; annesinin bile o dayak yerken önünde siper olduğunu, kendi dayak yerken bir köşede pustuğunu anlattı. “Sen beni babamın dayağından kurtardın” diyen Suna, bir anda Ferit’i öptü. Bu duruma Abidin de şahit oldu.
Dizinin 8. bölümünde de ablası ve Ferit'teki garipliği fark eden Seyran, eşine neler olduğunu sordu. Önce olanı biteni söylemek istemeyen Ferit Korhan, “Seyran, biz ablanla dans ederken; Suna bir anda öptü beni” dedi. Duyduklarının ardından eşine kızan ve neler olduğuyla ilgili düşünmeye başlayan Seyran, “Senden nefret ediyorum” diyerek Ferit’e çıkıştı. İkilinin bağırışmalarını Gülgün Hanım merdivenden duydu. Dışarı çıkan ve tartışmaya devam eden çiftten Seyran'ın “Seninle beraber olmaktansa babamın yanına gider cehennemi yaşarım daha iyi" demesi Ferit'in gözlerinin dolmasına sebep oldu.