Yalı Çapkını'nda büyük yüzleşme: İkiniz ne yaşadınız?

Gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi, 25 Kasım Cuma akşamı 10. bölümüyle Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Diziye, Suna'nın eve dönmesi ve Ferit, Seyran, Yusuf üçlüsünün yüzleşmesi damga vurdu.
Yalı Çapkını son bölümde; Hem kendini hem kızları kurtarmak için harekete geçen Ferit, bayılan Kazım'ı banyoya taşıdı. Seyran ile konuşurken başına ışık düştüğünü söyleyen Ferit, kayınpederine yardım ederek onu odanın içine getirdi. Ferit'i su isteme bahanesiyle yollayan Kazım, kızı Seyran'a "Ben biliyorum o ablan nerede, ne yapıyor. Sen zaten her şeyi biliyorsun. O ablan eğer saklandığı delikten çıkmazsa, yarın o eve gelmezse; önce senin dilin çok uzadı sana, sonra annene, sonra o ablana neler yapacağımı biliyorsun" dedi. Suna da babasının söylediklerini duydu.
Babası gittikten sonra ablasıyla konuşan Seyran "Kader deyip boyun eğmedik; elimizden ne geliyorsa inandık, yaptık, becerdik. Teslim olmadık, vazgeçmedik. Biz bugün kendimiz için bir şey yaptık abla. Bunun arkası da gelecek" dedi. Onu dinleye Suna ise "Nasıl olacak o?" dedi. Okuyacağını söyleyen Seyran, ablasına da kalbinden geçeni yapmasını öğütledi.
Ertesi sabah erken saatte yalıdan çıkan Suna, Yusuf'a yakalandı. Ona bir kez daha Seyran'ı rahat bırakıp Gaziantep'e gitmesini söyleyen Suna, Yusuf'un yardımıyla evine döndü. O sırada balkona çıkan Sultan da ikisini gördü. Suna'nın bıraktığı notu bulan Ferit, Seyran'a ablasının gittiğini söyledi. Bu duruma üzülen Seyran ise eşine, ona zaman zaman iyi geldiğini belirtti.
Kahvatıda torunlarıyla sohbet eden Halis Ağa "Ablan neden sabahın köründe gizli saklı bu evden çıktı Seyran?" diye sordu. Olanlara sinirlenen ve masadaki herkese kızan Halis Ağa'ya cevap veren Ferit, özel bir durum olduğunu ifade ederek her şeyi baş başayken dedesine anlatacağını belirtti.
Dedesinin karşısına geçen Ferit, olanı biteni anlattı, Halis Ağa ise bunun onların ailesinin özeli olduğunu söyledi. "Sen bana kızıp bağırdıkça ben de böyle hatalar yapabiliyorum" diyen Ferit Korhan, "Suna'nın evleneceği kişi bizim ailemize uygun biri olmalı bence" dedi. Ferit'in sözlerine kulak veren Halis Ağa, "Aferin çocuk. Bir kamyon laf ettin ama bu sefer boş konuşmadın. Ben o konuyu halledeceğim" ifadelerini kullandı.
Aynı anlarda eve giren Suna, pişman olduğunu ve babası ne derse kabul edeceğini söyleyerek Kazım'ın elini öptü. Halasının da isteğiyle kızına dokunmayan Kazım, Suna'ya odasına gitmesi için işaret etti.
Dedesinden sonra Seyran'a durumu anlatan Ferit, Halis Ağa'nın bu yardımı torun şartıyla kabul edeceği yalanını söyledi. Bu duruma bozulsa da ablası için sevinen Seyran, Suna arayınca ona durumu açıkladı. Ardından Ferit'in ısrarıyla evden çıkan ikili, pizza yemeye gitti. Gittikleri restoranda Pelin ve kuzenini, bir kadın bir erkekle birlikte gören Ferit bozuldu.
Eşinin üzerine giden Seyran ise Pelin'i aramasını söyledi. Ferit'in aradığını görünce açmayan Pelin, sevgilisinin masaya gelmesiyle şoke oldu. Seyran'a mekandan çıkmak istediğini söyleyen Ferit, eşi pizza için ısrar edince ona paket yaptırdı.
Torununa verdiği sözden sonra Latif'e, Kazım'ı aratan Halis Korhan, onları ziyarete gitti. Suna'nın bu duruma düşmesinde kendi kabahatleri olduğunu belirten Halis Ağa, Suna'yı yalıya almak istediğini, İfakat'in de kendisinden sorumlu olmasını teklif etti. Bu durumu kabul eden Kazım, Suna'yı çağırarak el öptürdü.
Halis Ağa, Suna ile ilgili kararını yemek masasında da açıkladı. Bu durum Asuman'ın hiç hoşuna gitmese de Seyran, dedesine teşekkür etti.
Olanı biteni öğrenmek için Ferit ve Seyran'ın odasına giden Fuat, eşi Asuman'ı da çağırdı. Birlikte keyifli bir akşam geçiren çiftlerden Ferit, Seyran'ı şaşırtmak için eline gitarını alarak 'Yalan' şarkısını söyledi.
Ertesi gün eşine bebek için baskı yapmaya devam eden Ferit, eşiyle Kazım Ağa'ya gitti. Seyran, Esme ve Suna olan bitene sevinirken; Kazım da başta kızının Ferit'i istemediğini damadının yüzüne vurdu. Duyduklarından hoşlanmayan Ferit Korhan, evden çıkar çıkmaz Seyran ile maçı bitirmeyi teklif etti.
Eşi ayakkabılarının olmamasını bahane edince de onu mağazaya götürdü. Seyran bir türlü ayakkabı beğenemeyince Ferit, orada gördüğü masa tenisi masasında maçı bitirmeyi teklif etti. Mağaza çalışanı teşhir ürününü kullanamayacaklarını ifade edince Ferit, masayı satın aldı.
Telefonu ayarlayıp maçı kaydeden Seyran, Ferit'in de isteğiyle sıfırdan başlamayı kabul etti. Kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan Ferit Korhan oldu. 'Baba olacağım' diye sevinen Ferit, eşinin okula gitmesine de izin verdi. İddiayı kaybetmekten hoşlanmayan ve gerilen Seyran, odaya çıkmak istemezken Ferit ısrar etmekten vazgeçmedi.
Aynı anlarda Orhan ile konuşan İfakat, "Fuat ile Asuman'ın durumu belli. Fuat'a kalsa boşanmaz ama Asuman bu evliliği sürdüremeyecek gibi. Bakarsın Suna ile Fuat olur" dedi. Buna karşı çıkan Orhan'a yanıt veren İfakat, "Olmaması için bir sürü sebep var biliyorum ama olması için tek bir sebep yeterli. Halis Ağa'ya bir torun. Hatta para için her şeyi sineye çekip susan bir Kazım Efendi de var elimizde" ifadelerini kullandı.
Odaya çıktıklarından bebek üzerine konuşan ikiliden Seyran "Ben sana söz vermedim ki Ferit, sen beni buna mecbur bıraktın" deyince Ferit de "Sen babandan bu kadar korkarken nasıl sevgiline kaçalım dedin? Hiç anlamadım ben onu" diye çıkıştı.
Eşinden "Yusuf'a güvenmiştim" yanıtını alınca da "Hangi noktaya kadar güvendin? Siz o çocukla ne yaşadınız Seyran?" dedi. Şaşıran Seyran ise "Sen bana ne sorduğunun farkında mısın? Sana ne Ferit, ne yaşadıysam yaşadım. Geleceğimi karıştığınız yetmiyor gibi şimdi de geçmişime mi karışıyorsunuz?" açıklamasını yaptı.
Ferit Korhan'ın "Cevap ver" ısrarına dayanamayan Seyran, "Yusuf'la senin düşündüğün gibi bir şey yaşamadım. Yaşasaydım da seni ilgilendirmezdi" dedi. Bunları istiyorsa Yusuf'a sorması gerektiğini söyleyen eşini dinleyen Ferit, mutfağa ulaşarak Yusuf'u odaya çağırdı. Buna çok kızan Seyran ise "Bizi soktuğun bu durumdan çok utanıyorum" dedi.
Ferit, Yusuf'a "Sana bir kere soracağım. Siz Seyran'la beraber oldunuz mu?" diye sordu. Yusuf da "Evet olduk" diye yanıt verdi. Seyran ise eski sevgilisinin sözleri sonrası şoke oldu. Bu sırada Yusuf'un peşinden yukarı çıkan Sultan da her şeyi duydu.
Bebek için Seyran'a ısrar eden Ferit'in eşi ile eski sevgilisi Yusuf'u yüzleştirmesi ve Seyran'ın düştüğü durum sosyal medyada gündem oldu. İşte o yorumlardan bazıları...
"Allahım sen Ferit'e de Yusuf'a da akıl ver",
"Ferit yanlışa doğru giderken Sultan da her şeyi duydu. Ertesi gün de İfakat'ın kulağına gider"
"Seyran, Yusuf'a güvenmemeyi ne zaman öğrenecek?"
"Ferit her hafta dönüşü olmayan şeyler yapıyor"
"Seyran umarım kendini kanıtlamaya çalışmazsın"
"Ferit'in Seyran'ı soktuğu duruma mı yanayım yoksa Yusuf'un Seyran'ı düşürdüğü duruma mı yanayım bilemedim?
"Yusuf'un sadece Ferit'i kızdırmak için bu yalanı uydurması"
"Seyran'a o kadar üzüldüm ki"
"Ferit ne olur Yusuf'un gerçek yüzünü göstermek için yapmış ol bunları"
"Yusuf da Ferit de Seyran'ı hak etmiyor"