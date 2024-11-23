Yalı Çapkını'nda Fuat Korhan sürprizi: Doğukan Polat setten paylaştı

"HERKESİ MUTLU EDEMEZSİN, SEN KÜNEFE DEĞİLSİN"

Ferit ise yaşadıklarını "Her şey bir bilmece gibi, delireceğim artık. Belki de delirdim bile ama haberimiz yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Seninle falan konuşuyorum işte" diye anlattı.

Fuat ise ona "Ne yaparsan yap bu yoldaki herkes seni çok seviyor. Yeter ki kendin olmaya cesaret et. Sen küçükken de herkes mutlu olsun isterdin. Ama herkesi mutlu edemezsin Ferit, sen künefe değilsin" dedi.