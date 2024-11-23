Yalı Çapkını'nda Fuat Korhan sürprizi: Doğukan Polat setten paylaştı
Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda ilk sezon Feri'in ağabeyi Fuat karakteri ile izleyici karşısına çıkan Doğukan Polat, 22 Kasım akşamı yayınlanan 84. bölümde yeniden izleyici ile buluştu. Ferit ve Fuat'ın sahnesi sosyal medyada gündem olurken; Doğukan Polat sette çektiği kareleri takipçileriyle paylaştı.
Üç sezondur Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın son bölümünde sürpriz bir gelişme yaşandı.