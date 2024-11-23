Yalı Çapkını'nda Fuat Korhan sürprizi: Doğukan Polat setten paylaştı

Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda ilk sezon Feri'in ağabeyi Fuat karakteri ile izleyici karşısına çıkan Doğukan Polat, 22 Kasım akşamı yayınlanan 84. bölümde yeniden izleyici ile buluştu. Ferit ve Fuat'ın sahnesi sosyal medyada gündem olurken; Doğukan Polat sette çektiği kareleri takipçileriyle paylaştı.

Yalı Çapkını'nda Fuat Korhan sürprizi: Doğukan Polat setten paylaştı - 1

Üç sezondur Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın son bölümünde sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Yalı Çapkını'nda Fuat Korhan sürprizi: Doğukan Polat setten paylaştı - 2

İlk sezon dizide Fuat Korhan karakterini canlandıran ve senaryo gereği ölerek diziye veda eden Doğukan Polat, izleyici karşısına çıktı.

Yalı Çapkını'nda Fuat Korhan sürprizi: Doğukan Polat setten paylaştı - 3

"BANA İHTİYACIN VAR"

Yalı Çapkını 84. bölümde ne yapacağını bilemeyen Ferit, ağabeyi Fuat'ın hayali  ile dertleşti. Fuat, "Şu yalıda özlediğim tek şey bu abiciğim. Efsaneler ölmez, şekil değiştirir. Ne bakıyorsun? Valla benle alakası yok burada olmamın ama iyi geldi Boğaz havası. Bana ihtiyacın var bence" dedi.

Yalı Çapkını'nda Fuat Korhan sürprizi: Doğukan Polat setten paylaştı - 4

"HERKESİ MUTLU EDEMEZSİN, SEN KÜNEFE DEĞİLSİN"

Ferit ise yaşadıklarını "Her şey bir bilmece gibi, delireceğim artık. Belki de delirdim bile ama haberimiz yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Seninle falan konuşuyorum işte" diye anlattı.

Fuat ise ona "Ne yaparsan yap bu yoldaki herkes seni çok seviyor. Yeter ki kendin olmaya cesaret et. Sen küçükken de herkes mutlu olsun isterdin. Ama herkesi mutlu edemezsin Ferit, sen künefe değilsin" dedi.

Yalı Çapkını'nda Fuat Korhan sürprizi: Doğukan Polat setten paylaştı - 5

Abi kardeşin bu sahnesi sosyal medyada gündem olurken Doğukan Polat da sette çektiği kareleri takipçileriyle paylaştı.

Yalı Çapkını'nda Fuat Korhan sürprizi: Doğukan Polat setten paylaştı - 6

"EFSANELER ÖLMEZ, ŞEKİL DEĞİŞTİRİR"

Uzun bir aradan sonra yalıdaki sete dönen Doğukan Polat, Mert Ramazan Demir ile objektif karşısına geçti.

Yalı Çapkını'nda Fuat Korhan sürprizi: Doğukan Polat setten paylaştı - 7

YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncu, paylaşımına "Efsaneler ölmez, şekil değiştirir" notunu düştü.

İkilinin pozlarına binlerce beğeni ve "Özlemiştik", "Harika sahneydi", "Seni görmek güzeldi" gibi yorumlar geldi.

Yalı Çapkını'nda Fuat Korhan sürprizi: Doğukan Polat setten paylaştı - 8

FUAT NASIL ÖLDÜ?

Yalı Çapkını 33. bölümde; Ferit ile Abidin’in Suna ve Seyran’ı düğünden kaçırması sonrası İhsanlı ailesi Korhan Yalısı’nı basmıştı.

Yalıda çıkan gerginlik, kardeşine yardıma giden Fuat’ın ölümüyle son bulmuştu.

Yalı Çapkını'nda Fuat Korhan sürprizi: Doğukan Polat setten paylaştı - 9

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öte yandan Yalı Çapkını'nın 22 Kasım Cuma akşamı yayınlanan 84. bölümüne; Sinan'ın yakalanması ve Diyar'dan ayrılan Ferit'in soluğu Seyran'ın yanında alması damga vurdu.

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