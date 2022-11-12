Yalı Çapkını’nda Seyran ve Ferit aynı yatakta! ’Çaresizliği içime işledi’

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı ‘Yalı Çapkını’, 11 Kasım Cuma akşamı 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle reyting rekorları kıran dizide, Suna’nın Ferit’i öpmesi ve akabinde yaşananlar gündem oldu.
Yalı Çapkını’nın son bölümünde; Seyran hiçbir şey görmediği için rahatlayan Ferit, Abidin’in yardımıyla; eşi, ağabeyi ve Suna ile birlikte yalıya döndü. Onları bekleyen ve Suna’nın sarhoş olduğunu gören İfakat ise öfkeden deliye döndü. Durumu toparlayıp odalarına çıkan Seyran ve Ferit, odada Pelin’i görünce bir şok daha yaşadı. Sevgilisine kızan Ferit, onu bir şekilde eve yolladı. Ancak ikiliyi öpüşürken gören Seyran bu duruma bozuldu.
Ertesi sabah yaşananları hatırlayan ve Ferit'i öptüğü için utanan Suna, kahvaltıda da tedirgin olunca Halis Ağa’nın isteğiyle Abidin’in eşliğinde yalıdan ayrıldı. Abidin, kendisinden onu terslediği için özür dileyen Suna’ya; “Hata insan içindir herkes yapar. Ama askerden döndükten sonra her şey farklı oldu” dedi.
Kahvaltı sonrası yüzlerindeki morluklar için Ferit ve Fuat’ı odasına çağıran Halis Ağa, kavgayı dinledi ardından da birbirlerini kolladıklarını öğrenince onları yolladı. Yardımcısı Latif’e de torunlarının kavga ettikleri kişilere ders vermelerini tembihledi.
Halis Ağa’nın ne sorduğunu merak eden Seyran, Ferit’ten kavgayla ilgili konuştuklarını öğrendi. Ancak aklının ablasına takıldığını belirtti. Olanı biteni belli etmemeye çalışan eşinden şüphelenen Seyran, ısrar edince; Ferit Korhan da “Seyran, biz ablanla dans ederken; ablan bir anda öptü beni” dedi.
Duyduklarının ardından eşine kızan ve neler olduğuyla ilgili düşünmeye başlayan Seyran, “Senden nefret ediyorum” diyerek Ferit’e çıkıştı. İkilinin bağırışmalarını duyan Gülgün de yukarı çıkarak seslerinin merdivenden duyulduğunu söyledi ve aralarındaki sorunu çözene kadar dışarı çıkmalarını istedi.
Bu sırada çok içtiği ve gece sonunda Ferit’i öptüğü için kötü hisseden Suna, eve döndüğünde kendisi için görücü geleceğini öğrendi. Babasının isteğiyle de hazırlıklara yardım etmesi için kardeşini aradı.
Ferit’le istemeyerek de olsa dışarı çıkan Seyran, “Seninle beraber olmaktansa babamın yanına gider cehennemi yaşarım daha iyi” sözleriyle sinirini kusmaya devam ederken; Suna’nın telefonunu açmadı. Birlikte hana giden ikili, çizdiklerin yüzüğün son halini gördü. Suna ise kardeşine ulaşamayınca Ferit’i aradı. Bu durumdan rahatsız olan Seyran, daha önce konuşup konuşmadıklarını sordu. Sinirlenen Ferit, bir sıkıntı olduğunu düşünerek telefonu açtı. Seyran’ı telefona isteyen Suna, annesinin hasta olduğunu ve gelmesi gerektiğini söyledi.
Ferit’ten onu eve bırakıp gitmesini isteyen Seyran, görücü geleceğini öğrendikten sonra babasının istediği gibi orada kalacağını eşine söyledi. Bu durumu fırsata çeviren Ferit ise, İfakat yengesine Seyran ile birlikte kalacağının sözünü verse de Pelin’e gitti. Tüm günü sevgilisiyle geçiren Ferit, gece sonunda alkollü olmasına rağmen aracını kullanınca ehliyetini kaptırdı.
Suna’yı dul bir adama vermeyeceğini söyleyen Kazım ise kızlarının garipliğini fark edince, gizlice onları dinledi. Ablasıyla konuşan ve Ferit’in söylediklerinden bahseden Seyran, “Ben sana 'çok içme’ dedim. Anlayamıyorum. İnsan içip içip kardeşinin kocasını neden öper?” derken, babası içeri daldı. Duyduklarıyla şoke olan Kazım Ağa, önce Seyran’ın boğazına sarıldı ardından da Suna’yı yerlerde sürükledi. Sonrasında Suna’yı evlendireceğini söyleyen Kazım, onun odasından çıkmayacağını vurguladı.
Sabah da annesi Gülgün ve yengesi İfakat'in misafirliğe geleceğini Ferit’e söyleyen Seyran, onu eve çağırdı. Mesajı görür görmez toparlanıp Kazım Ağa’nın evine giden Ferit Korhan, eşinin eczaneye gitti yalanıyla durumu idare etti.
Hanımlar evde sohbet ederken Orhan ile birlikte İstanbul’da ev bakmaya giden Kazım, Fuat’ın Suna’yı sorması üzerine onun Gaziantep’e döneceğini kendisine yeni bir sekreter bulmasını söyledi.
Yaşananların ardından birlikte konağa giden Seyran ve Ferit’in arasında soğuk rüzgarlar esti. Eşine ‘yalancısın, iğrençsin, fırsatçısın’ diye hakaret eden Seyran, ablasının ağlayarak yardım istemesine dayanamadı. Seyran Korhan, Suna’yı kurtarması için Ferit'e yalvardı.
Seyran’ın sözlerine sinirlenen Ferit, eline aldığı beyaz geceliği karısına uzatarak “Ben fırsatçıyım ya. Daha iyi bir fırsat geçemezdi elime. Giy bunu” dedi. Önce bunu kabul etmeyeceğini söyleyen Seyran, Ferit’in ısrarı sonrası istediğini yaptı.
Seyran’ın ablasının Ferit’i öptüğünü öğrendikten sonra yaşadıkları ve Ferit’in Suna’yı kurtarmak için eşine yaptığı teklife yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları…
“Olan yine Seyran’a oldu”, “Ah be Ferit ne gerek vardı?”, “Seyran’ın çaresizliği içime işledi”, “Ferit, Seyran’ın sözlerinin intikamını almak için yaptı”, “Tüm bu yaşananlar Suna’nın suçu”, “Seyran anlamadan dinlemeden tüm bölüm Ferit’i suçlayıp ‘bencilsin, fırsatçısın, şöylesin böylesin’ deyince Ferit’i en çirkin haline çevirdi”, “Seyran abarttı biraz”, “Ferit ilk kez haklıydı ama son yaptığıyla her şeyi batırdı”, “Ferit hiçbir şey yapmadı, yapmaz da. Sadece haklı bir tepki gösterdi”, “Suna’nın derdi bitmedi.”