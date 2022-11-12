Yalı Çapkını’nda Seyran ve Ferit aynı yatakta! ’Çaresizliği içime işledi’

İFAKAT ÇILDIRDI

Yalı Çapkını’nın son bölümünde; Seyran hiçbir şey görmediği için rahatlayan Ferit, Abidin’in yardımıyla; eşi, ağabeyi ve Suna ile birlikte yalıya döndü. Onları bekleyen ve Suna’nın sarhoş olduğunu gören İfakat ise öfkeden deliye döndü. Durumu toparlayıp odalarına çıkan Seyran ve Ferit, odada Pelin’i görünce bir şok daha yaşadı. Sevgilisine kızan Ferit, onu bir şekilde eve yolladı. Ancak ikiliyi öpüşürken gören Seyran bu duruma bozuldu.