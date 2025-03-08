Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit yeniden evleniyor! "Mutluluğu sonuna kadar hak ediyorlar"

Yalı Çapkını dizisinin 97. bölümünde; Ferit'in Seyran'a evlenme teklif etmesi dikkat çekti.

Başrollerini Afra Saraçoğlu,Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını son bölümde; Hatice, iftar sofrasında Ferit ve Abidin sayesinde yalıya döndüklerini söylerken; Seyran ile Ferit de birbirlerine aşklarını ilan etti.

Ertesi sabah Seyran, Ferit ve İfakat'ın yatırımcılara gittiğini duyunca panik olurken; Orhan da Seyran'ın imza attığını öğrendi.

Orhan ile Seyran, onlara yetişmeye çalışırken; Esme ve Kazım da Abidin'e tepkilerini gizleyemedi. Suna da Abidin'i affedemediklerini söyleyen anne ve babasına "Beni de üzüyorsunuz böyle" diye tepki gösterdi.