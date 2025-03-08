Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit yeniden evleniyor! "Mutluluğu sonuna kadar hak ediyorlar"

Yalı Çapkını dizisi, üç sezondur cuma akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yalı Çapkını'nın bu akşamki 97. bölümüne; Ferit ile Seyran'ın bir kez daha evlenmeye karar vermesi damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümün detayları...(Haber: Bahar Gencer)

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit yeniden evleniyor! "Mutluluğu sonuna kadar hak ediyorlar" - 1

Yalı Çapkını dizisinin 97. bölümünde; Ferit'in Seyran'a evlenme teklif etmesi dikkat çekti.

Başrollerini Afra Saraçoğlu,Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını son bölümde; Hatice, iftar sofrasında Ferit ve Abidin sayesinde yalıya döndüklerini söylerken; Seyran ile Ferit de birbirlerine aşklarını ilan etti.

Ertesi sabah Seyran, Ferit ve İfakat'ın yatırımcılara gittiğini duyunca panik olurken; Orhan da Seyran'ın imza attığını öğrendi.

Orhan ile Seyran, onlara yetişmeye çalışırken; Esme ve Kazım da Abidin'e tepkilerini gizleyemedi. Suna da Abidin'i affedemediklerini söyleyen anne ve babasına "Beni de üzüyorsunuz böyle" diye tepki gösterdi.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit yeniden evleniyor! "Mutluluğu sonuna kadar hak ediyorlar" - 2

SEYRAN'IN ANLAŞMAYA İMZA ATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Seyran'ın imzayı attığını öğrenen ve çılgına dönen Ferit, önce ona sonra babasına tepki gösterdi. Ferit Korhan, babası Orhan'a "Hep bana çelme takıyorsun. Sen bana babalık mı yaptın?" dedi.

"BAŞARILARIMA KATLANAMIYORSUN BABA"

İyice sinirlenen Orhan ise "Sen bu kafayla şirket falan yönetemezsin. Seyran iyi ki atmış o imzayı. Bize teşekkür edeceğine tepki gösteriyorsun" deyince Ferit de "Sen benim başarılarıma katlanamıyorsun baba" dedi.

Yaşananlara üzülen Orhan, İfakat'la dertleşirken; Seyran da Esme ve Gülgün'e olanları anlattı. Gülgün ona tepki gösterince restorandan çıkan Seyran, Cengiz'den yardım istedi. Ferit'in yanına giden Cengiz, içeri girmeden Seyran'a haber verdi.

Ferit, Cengiz'e "Dedemin bana yaptığı babalığı öz babam yapmadı bana. Ben başım sıkıştığında bir gün bile babama koşmadım, çözemez çünkü biliyorum" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit yeniden evleniyor! "Mutluluğu sonuna kadar hak ediyorlar" - 3

SEYRAN, FERİT'İ İKNA EDEMEDİ

Orhan, Gülgün'le konuşmaya giderken; Seyran da Ferit'e gidip "Seni sırtından bıçaklamadım. Yatırımcılar bana zaman falan tanımadı" dese de dinletemedi.

Suna ise restorana gidip annesiyle konuştu. Ardından Abidin'le buluşup "Annem seni hiç affetmeyecek, seninle olduğum için beni de. O yüzden gidelim. Ben çocuğumuzun anne babasının mutlu olmasını istiyorum" dedi.

O sırada savcı ile konuşan ve işinde sıkıntı yaşadığını söyleyen Ferit, annesinin isteği üzerine restorana yardıma gideceğine dair söz verdi.

ABİDİN VE SUNA GİDİYOR

Tüm bunlar olurken gitmeye hazırlanan Suna ve Abidin'in kararını önce İfakat sonra Hatice öğrendi. Buna itiraz etmeyeceğini söyleyen Hattuç, "Beni habersiz bırakmayacaksınız" dedi.

Yalıya İfakat'ın yeğeni Serpil geri döndü. Karam ile iş birliği yapan Serpil, teyzesiyle restorana gitti.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit yeniden evleniyor! "Mutluluğu sonuna kadar hak ediyorlar" - 4

"BEN ÇOCUK İSTEMİYORUM SEYRAN"

Ferit'in kendisine olan öfkesi dinmeyince onun için hayatından bile vazgeçtiğini ifade eden Seyran, Ferit'in "Ben çocuk istemiyorum" demesiyle şoke oldu.

Ertesi sabah Abidin ve Suna'nın Londra'ya taşınma kararı herkesi şoke etti. Suna, annesiyle babasına çocuğunun mutlu büyümesini istediğini söylerken; Abidin de Ferit'e "Ben sizin için çalışırken bile hiç bu kadar dış kapının mandalı gibi hissetmedim" dedi.

KAZIM'DAN FERİT İÇİN HAMLE

Bu sırada Kazım da Ferit'in işini geri kazanması için yatırımcıları iftara davet etti. Seyran, bunu öğrenince sinirlenirken; Orhan ve Ferit de aralarındaki buzları eritti.

Kazım ve Seyran da dertleşip birbirlerini sevdiklerini söylerken; yatırımcılar restorana geldi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit yeniden evleniyor! "Mutluluğu sonuna kadar hak ediyorlar" - 5

FERİT İŞİNE GERİ DÖNDÜ

Ferit şoke olurken; Seyran da savcıyı yatırımcılarla konuşması için ikna etti. Yatırımcılarla yaptıkları sözleşmeye gizlilik maddesi dahil ettiklerini ifade eden Seyran, Ferit'i ikna etti.

Savcı yatırımcılara olan biteni anlatınca anlaşma aynı kaldı. Mutlu olan Ferit, herkese tek tek teşekkür etti.

SUNA VE ABİDİN KALDI

Akşam Karam'ın Serpil sayesinde restorana yolladığı çalar saatli çiçekle herkesi korkuturken; Suna da stres nedeniyle sıkıntı yaşadı ve Londra planları suya düştü.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit yeniden evleniyor! "Mutluluğu sonuna kadar hak ediyorlar" - 6

"BİZ DİĞER YARIMIZI BULDUK"

Sonraki gün Ferit ile konuşan Seyran, ilişkilerine dair konuşmak istedi. Önceden korkuları olduğunu itiraf eden Seyran, sonra da geç kalmaktan korktuğunu söyledi.

Seyran "Biz birbirimizi çok kırdık" derken; Ferit Korhan ise "Daha da çok kıracağız. Çünkü ben rüzgarım sen de yağmursun. Biz bir araya gelince şimşekler çakıyorsa bu bizim suçumuz mu? Biz seninle ne olursa olsun kaybolmayız. Çünkü biz birbirimizin eviyiz. Biz bazı insanların tadamadan öldüğü şeyi bulduk. Diğer yarımızı... Biz birbirimize olduğu gibi çocuklarımıza da ev olacağız" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit yeniden evleniyor! "Mutluluğu sonuna kadar hak ediyorlar" - 7

"BENİMLE SON KEZ EVLENİR MİSİN?"

Seyran'a bir sürpriz yapan Ferit, onu gözlerini bağlayıp Çocuk Esirgeme Kurumu'na götürdü. Seyran'a "Bizim hiçbir zaman bir çocuğumuz olmayacak çünkü ben senin hayatını tehlikeye atamam. Ben sensiz çocuğu ne yapayım ki. Ama bir ailemiz de olsun istiyoruz. Burada ailesi olmayan bir sürü çocuk var. Hem seninle anne baba olabiliriz hem de sen hep benim yanımda olursun" dedi.

Gözyaşlarına boğulan Seyran çok mutlu olunca karşısında diz çöken Ferit, "Benimle son kez evlenir misin? Yüzük yok ama" deyince çocuklardan biri parmağındaki yüzüğü çıkarıp verdi. Onu parmağına takan Seyran da Ferit Korhan'a üçüncü kez "evet" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit yeniden evleniyor! "Mutluluğu sonuna kadar hak ediyorlar" - 8

Yalı Çapkını'nın son sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

"Ferit, ağabeyinin yapamadığını yapacak"
"Seyran ve Ferit halının altına süpürdüklerini çıkardılar"
"Ferit harika düşünmüş"
"Ferit, Seyran'a olan aşkını daha iyi anlatamazdı"
"Mutluluğu sonuna kadar hak ediyorlar"

YALI ÇAPKINI 98. BÖLÜM FRAGMANI

Yalı Çapkını'nın yeni tanıtımına; Ferit ile Seyran'ın evlilik kararının herkesi mutlu etmesi ve Karam'ın onların peşinde olması damga vurdu.

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