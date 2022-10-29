Yalı Çapkını’nda Seyran ve Ferit'e Yusuf sürprizi! ‘Korhan Yalısı karışacak’

FERİT, YUSUF'A SALDIRDI

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, başrollerini Afra Saraoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı ‘Yalı Çapkını’ dizisi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle izleyiciden tam not alan dizi, 28 Ekim akşamı 6’ncı bölümüyle ekranlara geldi. Yusuf’un gelişiyle araları bozulan Seyran ve Ferit’in birbirlerine her şeye rağmen destek olması dikkat çekerken; olaya Halis Ağa’nın da dahil olması gündem oldu.

'Yalı Çapkını’nın son bölümünde; Seyran’ın dışarı çıktığını öğrenen Ferit, koşarak sahile giderken; Yusuf’a saldırdı. Olanlardan korkan Seyran, ‘Onu rahat bırak’ diyerek eşini durdurdu. Evde konuyla ilgili tartışmaya devam eden ikiliden Ferit, dedesi onları çağırınca korktu.