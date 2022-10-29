Yalı Çapkını’nda Seyran ve Ferit'e Yusuf sürprizi! ‘Korhan Yalısı karışacak’

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, başrollerini Afra Saraoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı ‘Yalı Çapkını’ dizisi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle izleyiciden tam not alan dizi, 28 Ekim akşamı 6’ncı bölümüyle ekranlara geldi. Yusuf’un gelişiyle araları bozulan Seyran ve Ferit’in birbirlerine her şeye rağmen destek olması dikkat çekerken; olaya Halis Ağa’nın da dahil olması gündem oldu.
'Yalı Çapkını’nın son bölümünde; Seyran’ın dışarı çıktığını öğrenen Ferit, koşarak sahile giderken; Yusuf’a saldırdı. Olanlardan korkan Seyran, ‘Onu rahat bırak’ diyerek eşini durdurdu. Evde konuyla ilgili tartışmaya devam eden ikiliden Ferit, dedesi onları çağırınca korktu.
Latif’ten Yusuf’un, Seyran’ın sevgilisi olduğunu ve yalıya geldiğini öğrenen Halis Ağa; neler olduğunu torununa sordu. Yusuf'un Seyran’ın liseden bir arkadaşı olduğunu, öyle bir şey olmadığını belirten Ferit; odaya geçtiklerinde fenalaştı. İnsülin iğnesi arabada olduğu için kötüleşen Ferit, eşini de korkuttu.
SOLUĞU PELİN’İN YANINDA ALDI
Kendilerine yardım eden Abidin sayesinde iğnesini olan Ferit, toparlayınca da Seyran onunla ilgilensin diye kötüymüş gibi davranmaya devam etti. Gece dedesinin isteği üzerine yüzük çizimi yapmaya çalışan Ferit, Pelin’i aradı. Onun dışarıda olduğundan şüphelenince de gizlice yanına gitti. Sevgilisini elbiseyle görünce çıldıran Ferit, banyoda Pelin’in kuzeni olduğunu anlayınca sakinleşti. İkili, üçüncü yıl dönümlerini kutlamak için yemeğe gitmek üzere sözleşti.
Sabah geç kalan ve çizimini yetiştiremeyen Ferit, Abidin ve eşi Seyran’ın yardımıyla kimseye çaktırmadan konağa girerken; Seyran’ın tamamladığı çizimi de önce dedesine gösterdi, sonra da ustasına götürdü.
'FERİT SANA VURULMUŞ'
Akşam Seyran’ın babası ve ablasıyla yemek yiyeceklerini öğrenen Ferit, Pelin’i arayıp planlarının iptal olduğunu söyledi. Hep birlikte yemek yiyen Seyran, Ferit ve aileleri, sohbet ederken; kızlar tuvalete gitti. Olanı biteni konuşan ikiliden Suna, “Ferit sana vurulmuş, kendinin bile haberi yok” derken, Seyran da “Abla o sevmeyi nereden bilsin? İnsan sevdiği kişiye yaşatır mı bunları? Pelin’e de çok acıyorum” yanıtını verdi. Ferit’ten gidecekleri mekanı öğrenen Pelin ise tuvalette Seyran ve ablasını duydu. Duyduklarına bozulan Pelin, ardından onların masasına uğradı.
Yemek sırasında Fuat’ı birlikte çalıştığı Philippe, ısrarla arayınca; Kazım Bey, küçükken Fransızca dersi aldırdığı Suna’dan konuşmasını istedi. Kendisinden isteneni yapan Suna, mağazayı konuştukları fiyattan kirayı veremeyeceklerini söylediğini iletti. Sekreteri işi bırakan Fuat da Suna’nın kendisine yardımcı olmasını rica etti.
Pelin’le işaretleşen Ferit, ‘tuvalete gidiyorum’ bahanesiyle onunla konuşurken, Seyran da peşlerinden gitti. 3’üncü yıl hediyesini isteyen Pelin, Ferit’i öperken; Seyran ikisini gördü. Bu duruma çok sinirlenen Seyran, “Sen nasıl bir adamsın? Bu mu aileme gösterdiğin saygı, özen? Sizin amacınız ne? İstiyorsanız üçümüz gidelim masaya” derken Suna geldi.
SUNA, PELİN’E HADDİNİ BİLDİRDİ
Hemen olaya müdahale eden Suna, Seyran ve Ferit’i masaya yolladıktan sonra Pelin’in peşinden tuvalete gitti. “Sen benim kardeşime varoş mu dedin? Seyran naziktir ama ben hiç değilim. Seni öyle bi döverim ki, babanın tüm servetini estetik masraflarına ödersin. Bir daha sakın benim kardeşime ilişeyim deme. Bu sana son uyarım” diyerek Pelin’in saçlarına yapıştı.
Gece sonu Orhan ve ailesini evde bekleyen Halis Ağa, Ferit’in ustasının yüzük çizimini beğendiğini söyledi. Halis Korhan, torununa sarılıp tebrik ederken; Ferit de teşekkür eden gözlerle kendisine yardım eden Seyran’a baktı. Seyran da ona göz kırptı.
SEYRAN’DAN ŞAŞIRTAN TEKLİF
Odaya giden Seyran, Ferit’e; Pelin’in neden geldiğini sordu. İlk olarak eşine teşekkür eden Ferit, Pelin’in geleceğinden haberi olmadığını belirtti. Ancak bu açıklama Seyran’ı tatmin etmedi. Ferit’e “Bana karışırsan ben de sana karışırım. Eğer ben Yusuf’la görüşemezsem, sen de Pelin’le görüşemezsin. Anlaştık mı?” dedi. Ferit ise bu sözleri geçiştirdi.
Ertesi sabah üniversite sınav sonuçlarının açıklandığını eşine söyleyen Ferit, Yusuf’tan gelen ses kaydını görünce; Seyran’a teklifini kabul ettiğini ve Pelin’i hayatından çıkaracağını belirtti.
Yengesinin bebek ile ilgili sözlerini değerlendiren Ferit, kahvaltı sofrasında eşinin okul yerine anneliği tercih edeceğini söyledi. Seyran duyduklarıyla şoke olurken; Halis Ağa, torun haberine çok sevindi. Ferit ve Seyran, bu konuyla ilgili odalarında tartışırken: Halis Bey, ikisini odasına çağırdı. Yusuf’un içeride olması ise Seyran ile Ferit’i şoke etti.
Kardeşini koruyan Suna’nın Pelin’e tepkisi ve Ferit ile Seyran’ın yaşadıklarına rağmen yan yana kalmalarına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları…
“Ferit’in şu noktada hak ettiği tek şey okkalı bir tokattı ama maalesef Seyran’ı öyle bir köşeye sıkıştırdı ki yalvaracak duruma getirdi”, “Ferit’in duygularını kendine bile itiraf edemediği için böyle yapıyor”, “Korhan Yalısı karışacak”, “Seyran’ın hayatına ondan başka herkes karar veriyor”, “Yusuf ne kadar ısrarcı bir adam”, “İki dakika önce olanların üstüne Yusuf'un gelişi büyük şok oldu”, “Seyran’ı kırdın, çek cezanı Ferit az bile bunlar sana”, “Pelin’e haddini bildirdin Suna, helal olsun”, “Aşık olmaktan korkma Ferit”, “Suna'nın tek ve en sevdiğim yönü her şeye rağmen Seyran'ı asla ezdirmemesi”, “Suna harika bir ablasın”, “Ferit, Seyran'ı korkuttuğunu fark edince üzüldü”, “Ah Ferit nasıl hoşuna gitti Seyran’ın seni kıskanması”