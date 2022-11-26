Yalı Çapkını'nda Yusuf'tan çirkin iftira! 'İkisi de Seyran'ı hak etmiyor'

Kahvatıda torunlarıyla sohbet eden Halis Ağa "Ablan neden sabahın köründe gizli saklı bu evden çıktı Seyran?" diye sordu. Olanlara sinirlenen ve masadaki herkese kızan Halis Ağa'ya cevap veren Ferit, özel bir durum olduğunu ifade ederek her şeyi baş başayken dedesine anlatacağını belirtti.

Dedesinin karşısına geçen Ferit, olanı biteni anlattı, Halis Ağa ise bunun onların ailesinin özeli olduğunu söyledi. "Sen bana kızıp bağırdıkça ben de böyle hatalar yapabiliyorum" diyen Ferit Korhan, "Suna'nın evleneceği kişi bizim ailemize uygun biri olmalı bence" dedi. Ferit'in sözlerine kulak veren Halis Ağa, "Aferin çocuk. Bir kamyon laf ettin ama bu sefer boş konuşmadın. Ben o konuyu halledeceğim" ifadelerini kullandı.