'Yalı Çapkını'ndan 6. yeni bölüm fotoğrafları

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu 'Yalı Çapkını' yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı.

'Yalı Çapkını'ndan 6. yeni bölüm fotoğrafları - 1

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yusuf’la kavga eden Ferit, uzun bir süre sakinleşmez ve hıncını Seyran’dan çıkarır.


'Yalı Çapkını'ndan 6. yeni bölüm fotoğrafları - 2

Üniversite sınavında çok iyi puan alan Seyran’ı kötü bir haber beklemektedir.


'Yalı Çapkını'ndan 6. yeni bölüm fotoğrafları - 3

Kazım ve Suna ile beraber dışarıda yenen bir aile yemeğinde ise sürprizler art arda yaşanır. Pelin’in Ferit’ten, Yusuf’un da Seyran’dan vazgeçmeye niyeti yoktur.


'Yalı Çapkını'ndan 6. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.


'Yalı Çapkını'ndan 6. yeni bölüm fotoğrafları - 5

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.


'Yalı Çapkını'ndan 6. yeni bölüm fotoğrafları - 6

Yalı Çapkını yeni bölümüyle 28 Ekim Cuma günü Star’da seyirciyle buluşacak.

İşte diğer kareler...

'Yalı Çapkını'ndan 6. yeni bölüm fotoğrafları - 7
'Yalı Çapkını'ndan 6. yeni bölüm fotoğrafları - 8
'Yalı Çapkını'ndan 6. yeni bölüm fotoğrafları - 9
'Yalı Çapkını'ndan 6. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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