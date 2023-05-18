Yalı Çapkını'nın 33. bölümünde neler olacak? Seyran ve Ferit bulunacak mı?

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 19 Mayıs Salı akşamı 33. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:
Seyran ve Suna’yı düğünden kaçıran Ferit ve Abidin gidilecek en güvenli yeri bulmaya çalışmaktadır.
Seyran’la Suna ise korksalar da yollarından geri dönmemekte kararlıdırlar.
Saffet Ağa ve Kazım Ağa topluca Korhanlar’dan hesap sormaya yalıya gelirler. Esme, Kazım’a beklenmedik bir çıkış yapar.
Yalıdaki herkes Ferit, Seyran ve Suna’yı bulmak için el ele verir. Fuat ise Asuman’la beraber Ferit’e destek olmak için harekete geçer.
Tarık, herkesin olduğu gibi Fuat’ın da ensesindedir.
Yalıya gelen haber ise her şeyi değiştirecektir.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.