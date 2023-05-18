Yalı Çapkını'nın 33. bölümünde neler olacak? Seyran ve Ferit bulunacak mı?

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, 19 Mayıs Salı akşamı 33. bölümüyle ekranlara gelecek..

Yalı Çapkını'nın 33. bölümünde neler olacak? Seyran ve Ferit bulunacak mı? - 1

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 19 Mayıs Salı akşamı 33. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nın 33. bölümünde neler olacak? Seyran ve Ferit bulunacak mı? - 2

Seyran ve Suna’yı düğünden kaçıran Ferit ve Abidin gidilecek en güvenli yeri bulmaya çalışmaktadır. 

Yalı Çapkını'nın 33. bölümünde neler olacak? Seyran ve Ferit bulunacak mı? - 3

Seyran’la Suna ise korksalar da yollarından geri dönmemekte kararlıdırlar. 

Yalı Çapkını'nın 33. bölümünde neler olacak? Seyran ve Ferit bulunacak mı? - 4

Saffet Ağa ve Kazım Ağa topluca Korhanlar’dan hesap sormaya yalıya gelirler. Esme, Kazım’a beklenmedik bir çıkış yapar. 

Yalı Çapkını'nın 33. bölümünde neler olacak? Seyran ve Ferit bulunacak mı? - 5

Yalıdaki herkes Ferit, Seyran ve Suna’yı bulmak için el ele verir. Fuat ise Asuman’la beraber Ferit’e destek olmak için harekete geçer.

Yalı Çapkını'nın 33. bölümünde neler olacak? Seyran ve Ferit bulunacak mı? - 6

 Tarık, herkesin olduğu gibi Fuat’ın da ensesindedir. 

Yalı Çapkını'nın 33. bölümünde neler olacak? Seyran ve Ferit bulunacak mı? - 7

Yalıya gelen haber ise her şeyi değiştirecektir.

Yalı Çapkını'nın 33. bölümünde neler olacak? Seyran ve Ferit bulunacak mı? - 8

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Yalı Çapkını'nın 33. bölümünde neler olacak? Seyran ve Ferit bulunacak mı? - 9

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Yalı Çapkını'nın 33. bölümünde neler olacak? Seyran ve Ferit bulunacak mı? - 10

YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM FRAGMANI

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