Yalı Çapkını’nın Asuman'ı Öznur Serçeler: Asuman'ın derin hikayesi de anlatılacak

Star ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Asuman karakterine hayat veren Öznur Serçeler, Hürriyet'ten Melis Yılmaz'a verdiği röportajda, karakterini anlattı.

"Dizi çok kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip ve bu çok hikayeli bir iş. Herkesin kendi içinde zorlandığı, derinlikli hikayeleri var" diyen Serçeler, "Şu anda biz ana aksta Seyran ve Ferit’in mücadelesini izliyoruz. Bir yandan da ailenin düzenine şahit oluyoruz. Henüz benim oynadığım Asuman’ın hikayesinin derinliklerine inilmedi. Ama Asuman birçok kadının maruz kaldığı zorbalığı göstermek adına önemli bir karakter. Çünkü toplumda kadın, doğurmakla ve annelikle eş tutulan bir canlı. Oysa her kadın anne olmak zorunda değil. Maalesef böyle bir dayatma var, hele ki böyle gelenekçi aile yapılarında. Asuman da kendi doğurmasa bile bir bebeği kendi evladı gibi yetiştirebilecek bir kalbe sahip, hoşgörülü bir karakter" şeklinde konuştu.