Yalı Çapkını’nın Asuman'ı Öznur Serçeler: Asuman'ın derin hikayesi de anlatılacak

Star ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Asuman karakterine hayat veren Öznur Serçeler, Hürriyet'ten Melis Yılmaz'a verdiği röportajda, karakterini anlattı.
"Dizi çok kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip ve bu çok hikayeli bir iş. Herkesin kendi içinde zorlandığı, derinlikli hikayeleri var" diyen Serçeler, "Şu anda biz ana aksta Seyran ve Ferit’in mücadelesini izliyoruz. Bir yandan da ailenin düzenine şahit oluyoruz. Henüz benim oynadığım Asuman’ın hikayesinin derinliklerine inilmedi. Ama Asuman birçok kadının maruz kaldığı zorbalığı göstermek adına önemli bir karakter. Çünkü toplumda kadın, doğurmakla ve annelikle eş tutulan bir canlı. Oysa her kadın anne olmak zorunda değil. Maalesef böyle bir dayatma var, hele ki böyle gelenekçi aile yapılarında. Asuman da kendi doğurmasa bile bir bebeği kendi evladı gibi yetiştirebilecek bir kalbe sahip, hoşgörülü bir karakter" şeklinde konuştu.
Serçeler, Yalı Çapkını dizisini neden tercih ettiğni anlatırken, şu ifadeyi kullandı:
"Senaryosunu okurken etkilendim. İşin hakkını vereceğini bildiğim bir ekiple olmak istedim. Dram oynarken nasıl hissedeceğimi de merak ettim. Hakikaten çok zor. Yaşadığın acıyı tek bir bakışla, dozunda, dile dökmeden anlatmak… Zevk alıyorum, iyi ki yapıyorum diyorum. Kendimi başka bir alanda da göstermek hoşuma gidiyor."
Bir dijital platformda yayınlanan Recep İvedik 7 filminde de rol alan Serçeler, film deneyimini de şöyle anlattı:
"Çok güzel ve profesyoneldi. Benim için öğreticiydi. Şahan Gökbakar her şeye hâkim. Kendi yazdığı, başrolünde kendi oynadığı ve bütün yaratım sürecinin de içinde olduğundan ne istediğini çok iyi biliyor. Sette de ne istediğini o anda anlatan, izah eden ve en iyisi olması için çalışan biri. O yüzden ondan çok şey öğrendim. Bu işe dahil olduğum için mutluyum."
Konservatuvarda müzik eğitimi aldıktan sonra oyunculuğa geçen Serçeler, oyunculuğa nasıl başladığını şöyle anlattı:
"Ankara’da konservatuvarda okurken tiyatro bölümünden bir arkadaşım, o dönem Ankara’da çekilen bir dizi için benim gibi birini aradıklarını söyledi. Öyle başladım. O dönem 4’üncü sınıf öğrencisiydim. Çok şanslıydım çünkü dizide birlikte oynadığım herkes ya hocaydı ya da profesyonel tiyatro yapan insanlardı. Çok şey öğrendim. Yapabildiğimi ve keyif aldığımı gördüm. Mezun olduğum sırada müzikle ilgili bazı kısıtlamalar yaşanıyordu. Orkestralar sözleşmeli sanatçı alımını düşürmüştü ya da bırakmıştı. İş bulmakta zorlanıyorduk. O sırada İstanbul’da çekilen bir dizi için teklif geldi. Kabul edip başlayınca, ben bunun eğitimini de alayım dedim. Tiyatro eğitimi veren özel okullarda eğitim aldım. O arada Moda Sahnesi’nde Aslı Tandoğan’ın oynadığı ‘Bütün Çılgınlar Sever Beni’ adlı oyun vardı.Aslı o dönem hamile kalmıştı. Bana “Gel, seçmelere gir” dediler. Gittim ve oldu. Böylece sahne üzerinde olmaya başladım. 9 yıl oldu, hâlâ oynuyoruz."
‘Unutma Beni’ adlı günlük diziyle oyunculul kariyerinebaşlayan Serçeler, ‘Nuri’ dizisinde Meltem Cumbul ve Oktay Kaynarca’yla oynadı. Ardından ‘Merhamet’, ‘Erkenci Kuş’ gibi projelerde rol aldı.