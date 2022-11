Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler: Çetin Tekindor'la aynı sahneleri paylaşmak harika

"HER ŞEY AYNI GİBİ GÖRÜNSE DE ASLINDA DEĞİL"

Mert Fırat ile başrollerini paylaştığınız 'Bütün Çılgınlar Sever Beni' adlı tiyatro oyununuz neredeyse sekiz yıldır devam ediyor. Başlangıcından bugüne neler değişti performansında?

- 'Bütün Çılgınlar Sever Beni' adeta okul gibi oldu benim için. İlk günden bu güne bir çok şey değişti. Ama tek değişmeyen şey her sahneye çıkışımda hala yeni bir şeyler öğreniyor ve deneyimliyor oluşum. Bu bana hep çok ilginç geliyor. Aynı oyunu 8 yıldır oynuyorum ve hala gelen her seyirciyle bile yeni bir deneyimin içinde olduğumu hissediyorum. Çünkü tiyatro böyle bir sanat dalı. Her şey aynı gibi görünse de aslında değil. Hep bir devinim ve değişim içinde...Tıpkı hayat gibi.