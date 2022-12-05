Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi bakın kim çıktı!

"ÇETİN TEKİNDOR GİBİ BİR USTAYLA AYNI SAHNELERİ PAYLAŞMAK BENİM İÇİN HARİKA"

Yalı Çapkını dizisinin senin için doğru proje olduğunu nasıl anladın?

Senaryoyu okuyup görüşmeye gittiğimde harika bir ekip ve oyuncular olduğunu öğrendiğimde epey heyecanlanmıştım. Sete gidip çalışmaya başlayınca bu işin içinde iyi ki yer alıyorum diye düşündüm.

Dizinin arka planında neler oluyor? Bize birkaç anekdot anlatır mısın?

Çok güzel bir set ortamımız var. Çetin Tekindor gibi bir ustayla aynı sahneleri paylaşmak benim için harika bir deneyim oluyor. Böyle tecrübeli ve usta oyuncularla birlikte sette vakit geçirirken sıradan gibi görünen anlarda bile bir çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim.

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