Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi bakın kim çıktı!

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu Yalı Çapkını dizisinde Asuman karakterini canlandıran Öznur Serçeler, dizideki başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündemde.
Star ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam eden Yalı Çapkını dizisinin yıldızını eşi de oldukça tanıdık bir isim çıktı.
İşte Öznur Serçeler ve eşi Yiğit Güven...
Güven, aynı zamanda oyuncu Seda Güven’in de kardeşi.
Seda Güven, Yiğit Güven ve Öznur Serçeler sosyal medya hesaplarında sık sık birlikte paylaşım yapıyor.
Güven'in fotoğrafçılık ve motorculuk ile ilgilendiği biliniyor.
Kayseri'de dünyaya gelen oyuncu, Mersin Üniversitesi'nde konservatuvar eğitimi aldıktan sonra veı Bilkent Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yaptı.
Serçeler, Şahan Gökbakar’ın başrolünde yer aldığı ‘Recep İvedik 7’ filminde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Star ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizi, son yayınlanan bölümüyle her üç kategoride de yine cuma akşamının en çok izlenen dizisi oldu. Dizi, 10. bölümüyle hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak 2 Aralık Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.
Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer ve Emre Altuğ'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını hız kesmeden devam ediyor. Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. Fragmana Ferit'in Seyran'ı öpmeye çalılştığı anlar damga vurdu.
Ferit ve Seyran arasında ipler kopuyor. Ferit mekan çıkışında Pelo’yla gazetecilere yakalanıyor. Durumu saklamak için herkes seferber oluyor.
NTV.com.tr'ye konuşan Serçeler, "Çok güzel bir set ortamımız var. Çetin Tekindor gibi bir ustayla aynı sahneleri paylaşmak benim için harika bir deneyim oluyor. Böyle tecrübeli ve usta oyuncularla birlikte sette vakit geçirirken sıradan gibi görünen anlarda bile bir çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim" diye konuştu
Yalı Çapkını dizisinin senin için doğru proje olduğunu nasıl anladın?
Senaryoyu okuyup görüşmeye gittiğimde harika bir ekip ve oyuncular olduğunu öğrendiğimde epey heyecanlanmıştım. Sete gidip çalışmaya başlayınca bu işin içinde iyi ki yer alıyorum diye düşündüm.
Dizinin arka planında neler oluyor? Bize birkaç anekdot anlatır mısın?
Çok güzel bir set ortamımız var. Çetin Tekindor gibi bir ustayla aynı sahneleri paylaşmak benim için harika bir deneyim oluyor. Böyle tecrübeli ve usta oyuncularla birlikte sette vakit geçirirken sıradan gibi görünen anlarda bile bir çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim.