Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler 36 oldu: Sensiz olmaz

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını"nın Suna'sı Beril Pozam, dizinin "Asuman"ı Öznur Serçeler'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler 36 oldu: Sensiz olmaz - 1

Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda "Asuman" karakterine hayat veren Öznur Serçeler, 10 Ekim'de 36 yaşına bastı. Dizide Seyran'ın ablası Suna'yı oynayan Beril Bozam da rol arkadaşının yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler 36 oldu: Sensiz olmaz - 2

"İYİ Kİ DOĞMUŞSUN"

Sık sık set dışında da birlikte vakit geçiren iki oyuncudan Pozam, Serçeler'e şu sözlerle seslendi:

"Sensiz zaten olmadığını seni tanıyınca anladım. Sensiz olmaz. İyi ki doğmuşsun."

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler 36 oldu: Sensiz olmaz - 3

Rol arkadaşının sözlerine kayıtsız kalmayan Öznur Serçeler de paylaşımı kendi hesabından da yayınladı.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler 36 oldu: Sensiz olmaz - 4

"BIÇAK KEMİĞE DAYANANA KADAR SESSİZ KALMAYI SEÇİYOR"

Öznur Serçeler, daha önce verdiği bir röportajda Yalı Çapkını'ndaki karakteri "Asuman" için "Asuman yapıcı uzlaşmayı öncelik tutan bir karakter. Empati yeteneği oldukça güçlü. Fakat o da bir insan ve bazen başına gelen zorluklarla mücadele etmekte zorlanıyor. Bu bazen onun içine kapanmasına sebep olurken bazen de tepki veriyor. Ama genel anlmada sabırlı ve empatik bir insan olduğu için gerçekten bıçak kemiğe dayanana kadar sessiz kalmayı seçiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler 36 oldu: Sensiz olmaz - 5

EŞİ DE KENDİSİ GİBİ OYUNCU

Öte yandan Öznur Serçeler'in eşi de tanıdık bir isim çıkmıştı. Oyuncu Seda Güven'in kardeşi Yiğit Güven ile mutlu bir evliliği olan ünlü isim, eşiyle pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Serçeler'in eşi Yiğit Güven'in fotoğrafçılık ve motorculuk ile ilgilendiği biliniyor.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler 36 oldu: Sensiz olmaz - 6

Kayseri'de dünyaya gelen oyuncu, Mersin Üniversitesi'nde konservatuvar eğitimi aldıktan sonra ve Bilkent Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yaptı. Serçeler, daha önce de "Erkenci Kuş", "Dolunay", "Emret Komutanım", "Nuri" gibi dizilerde rol aldı.

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