Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler 36 oldu: Sensiz olmaz

"BIÇAK KEMİĞE DAYANANA KADAR SESSİZ KALMAYI SEÇİYOR"

Öznur Serçeler, daha önce verdiği bir röportajda Yalı Çapkını'ndaki karakteri "Asuman" için "Asuman yapıcı uzlaşmayı öncelik tutan bir karakter. Empati yeteneği oldukça güçlü. Fakat o da bir insan ve bazen başına gelen zorluklarla mücadele etmekte zorlanıyor. Bu bazen onun içine kapanmasına sebep olurken bazen de tepki veriyor. Ama genel anlmada sabırlı ve empatik bir insan olduğu için gerçekten bıçak kemiğe dayanana kadar sessiz kalmayı seçiyor" ifadelerini kullanmıştı.