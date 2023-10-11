Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler 36 oldu: Sensiz olmaz
Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını"nın Suna'sı Beril Pozam, dizinin "Asuman"ı Öznur Serçeler'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda "Asuman" karakterine hayat veren Öznur Serçeler, 10 Ekim'de 36 yaşına bastı. Dizide Seyran'ın ablası Suna'yı oynayan Beril Bozam da rol arkadaşının yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.