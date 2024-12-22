Yalı Çapkını'nın başrolü Mert Ramazan Demir: Ferit'i doğru anlamakla ilgileniyorum

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir, bir dergiye kapak yıldızı oldu. Ünlü oyuncu, üç sezondur canlandırdığı Ferit karakterine bakış açısını açıkladı.

Yalı Çapkını'nın başrolü Mert Ramazan Demir: Ferit'i doğru anlamakla ilgileniyorum - 1

Afra Saraçoğlu ve Çetin Tekindor ile başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, gerek oyunculuk performansı gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nın başrolü Mert Ramazan Demir: Ferit'i doğru anlamakla ilgileniyorum - 2

Üç sezondur Yalı Çapkını'nda başrol oynayan ünlü oyuncu, ELLE Man dergisine kapak oldu.

Yalı Çapkını'nın başrolü Mert Ramazan Demir: Ferit'i doğru anlamakla ilgileniyorum - 3

Dergi için objektif karşısına geçen Mert Ramazan Demir, canlandırdığı Ferit Korhan için konuştu.

Yalı Çapkını'nın başrolü Mert Ramazan Demir: Ferit'i doğru anlamakla ilgileniyorum - 4

"FERİT'E BU ÇERÇEVEDE BAKAMAM"

Demir, üç sezondur hayat verdiği karakter için "Ferit’e, onun herhangi bir özelliğini seviyor ya da sevmiyorum çerçevesinde bakmam mümkün değil. Bunu yaparsam karakterin varlığına müdahale etmiş olurum. Onu doğru anlamakla ilgileniyorum, eleştirel bir yerden bakmak için empati kurmam gerekir" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nın başrolü Mert Ramazan Demir: Ferit'i doğru anlamakla ilgileniyorum - 5

ROLÜNE NASIL HAZIRLANIYOR?

Ünlü oyuncu, yeni bir karakter hazırlık sürecini şu sözlerle anlattı:

“Karaktere ve o karaktere bürünebilmek için ne kadar zamanım olduğuna bağlı olarak değişiyor bu. Öncesinde kafamı boşaltmam gerekiyor. Eğer yeterince vaktim varsa uzak bir yerlere gidiyorum. Kafamın içinde bu yeni insan için yeni bir dosya açıyorum ve onu çözmeye çalışıyorum. Yeni birini tanımak gibi bir şey bu…”

Yalı Çapkını'nın başrolü Mert Ramazan Demir: Ferit'i doğru anlamakla ilgileniyorum - 6

"AKILLICA YAZILMIŞ HER KARAKTER BENİ HEYECANLANDIRABİLİR"

"Oynamayı hayal ettiğin bir rol var mı?" sorusuna da yanıt veren Mert Ramazan Demir, "Akıllıca yazılmış her karakter hayalimdekiyle örtüşebilir ve beni heyecanlandırabilir. Bu bir biyografi de olabilir, bir animasyon filmi seslendirmek de…" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nın başrolü Mert Ramazan Demir: Ferit'i doğru anlamakla ilgileniyorum - 7

"LİZ VE BEN"

Öte yandan ünlü oyuncu, birkaç gün önce de patili dostuyla objektif karşısına geçmişti. Demir, paylaşımına "Liz ve ben" notunu düşmüştü.

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