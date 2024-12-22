Yalı Çapkını'nın başrolü Mert Ramazan Demir: Ferit'i doğru anlamakla ilgileniyorum

ROLÜNE NASIL HAZIRLANIYOR?

Ünlü oyuncu, yeni bir karakter hazırlık sürecini şu sözlerle anlattı:



“Karaktere ve o karaktere bürünebilmek için ne kadar zamanım olduğuna bağlı olarak değişiyor bu. Öncesinde kafamı boşaltmam gerekiyor. Eğer yeterince vaktim varsa uzak bir yerlere gidiyorum. Kafamın içinde bu yeni insan için yeni bir dosya açıyorum ve onu çözmeye çalışıyorum. Yeni birini tanımak gibi bir şey bu…”