Yalı Çapkını'nın başrolü Mert Ramazan Demir: Ferit'i doğru anlamakla ilgileniyorum
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir, bir dergiye kapak yıldızı oldu. Ünlü oyuncu, üç sezondur canlandırdığı Ferit karakterine bakış açısını açıkladı.
Afra Saraçoğlu ve Çetin Tekindor ile başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, gerek oyunculuk performansı gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.