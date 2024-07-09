Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir bilinmeyenlerini anlattı: En zor sahne oydu benim için
İki sezondur cuma akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan "Yalı Çapkını" dizisinin Ferit Korhan'ı yüzü olduğu marka için objektif karşısına geçti. Bilinmeyenlerini anlatan ünlü oyuncu, yaşadığı en zorlayıcı sahneyi açıkladı.
Afra Saraçoğlu ve Çetin Tekindor ile başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını'nda Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, şimdilerde üçüncü sezon öncesi yorgunluk atıyor.