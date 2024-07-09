Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir bilinmeyenlerini anlattı: En zor sahne oydu benim için

İki sezondur cuma akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan "Yalı Çapkını" dizisinin Ferit Korhan'ı yüzü olduğu marka için objektif karşısına geçti. Bilinmeyenlerini anlatan ünlü oyuncu, yaşadığı en zorlayıcı sahneyi açıkladı.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir bilinmeyenlerini anlattı: En zor sahne oydu benim için - 1

Afra Saraçoğlu ve Çetin Tekindor ile başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını'nda Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, şimdilerde üçüncü sezon öncesi yorgunluk atıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir bilinmeyenlerini anlattı: En zor sahne oydu benim için - 2

Son olarak yüzü olduğu marka için objektif karşısına geçen Demir, bilinmeyenlerini anlattı.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir bilinmeyenlerini anlattı: En zor sahne oydu benim için - 3

En sevmediği özelliğinin umursamazlık olduğunu söyleyen Demir, "Hayatta en çok aileme önem veriyorum" dedi.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir bilinmeyenlerini anlattı: En zor sahne oydu benim için - 4

"Bir an evvel 30 yaşıma gelmek istiyorum" ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, hoşlanmadığı insanlar için de şöyle dedi:

"Sürekli sorunlardan bahseden insanları sevmiyorum."

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir bilinmeyenlerini anlattı: En zor sahne oydu benim için - 5

Sette yaşadığı en zorlayıcı sahneyi de anlatan Mert Ramazan Demir, "Ferit'in ağabeyinin öldüğünü öğrendiği an!" dedi.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir bilinmeyenlerini anlattı: En zor sahne oydu benim için - 6

Ünlü oyuncu, sözlerine "Çünkü bir yağmurlama sistemi vardı. Bir kere çekilmesi gerekiyordu, gün gidecekti. İnanılmaz bir stres, güzel oldu ama tam yağmurun altına giriyorum tekrar çıkıyorum. En zoru oydu benim için" diye devam etti.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir bilinmeyenlerini anlattı: En zor sahne oydu benim için - 7

"ÇALIŞIRKEN VAR OLDUĞUMU HİSSEDİYORUM"

Öte yandan Demir, daha önce verdiği röportajda “Çalışırken var olduğumu hissediyorum. Yaşadığımı en çok benim dışımda bir şey var etmeye çalışırken hissediyorum. Örneğin başka birini derinlemesine anladığımda. Hikayesini anladığım ve gerçekten duyduğum insanlardan bahsediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir bilinmeyenlerini anlattı: En zor sahne oydu benim için - 8

Ünlü oyuncu mesleğine nasıl yaklaştığı sorulduğunda ise “Burada çok büyük laflar etmek istemiyorum ama ben hayatımın bir dönemini oynayarak geçirdim. İzliyordum ve ‘o’ oluyordum. Bunu yaparken kamera karşısında veya sahnede değildim; bir gerçek yaratıyordum, kendimi ve diğerlerini buna inandırıyordum. Bu bana çok kıymetli geliyor” demişti.

DAHA FAZLA GÖSTER