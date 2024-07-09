Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir bilinmeyenlerini anlattı: En zor sahne oydu benim için

Ünlü oyuncu mesleğine nasıl yaklaştığı sorulduğunda ise “Burada çok büyük laflar etmek istemiyorum ama ben hayatımın bir dönemini oynayarak geçirdim. İzliyordum ve ‘o’ oluyordum. Bunu yaparken kamera karşısında veya sahnede değildim; bir gerçek yaratıyordum, kendimi ve diğerlerini buna inandırıyordum. Bu bana çok kıymetli geliyor” demişti.