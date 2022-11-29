Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir: Diziye olan ilgiyi şaşkınlıkla takip ediyoruz

Gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, diziye gelen olumlu tepkiler hakkında konuştu.
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Çetin Tekindor gibi isimlerle paylaşan Demir "Dizi beklediğimden çok başka bir seviyeye geldi” yorumunda bulundu.
Her cuma reytinglerde zirveye yerleşen dizinin başarısı hakkında konuşan oyuncu “Bu ilgiyi şaşkınlıkla takip ediyoruz. Sevenlerimize büyük saygım var" dedi.
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 25 Kasım Cuma akşamı 10. bölümüyle ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümüne Ferit Korhan'ın, Seyran ve Yusuf'u yüzleştirmesi damga vurdu. Yalı Çapkını'nın son bölümde yaşananların kısa bir özeti için tıklayın.
Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. Fragmana Ferit'in Seyran'ı öpmeye çalılştığı anlar damga vurdu. Ferit ve Seyran arasında ipler kopuyor. Ferit mekan çıkışında Pelo’yla gazetecilere yakalanıyor. Durumu saklamak için herkes seferber oluyor.
Halis Ağa’nın torunu, Orhan ve Gülgün’ün küçük oğlu. Ferit şeker hastasıdır. Hem hastalığı hem evin küçük oğlu olması sebebiyle daha çocukluktan itibaren fazlaca şımartılmış ve çoğu isteğine evetdenilmiştir. Üniversiteyi yurt dışında okuması sebebiyle de ailenin kurallarını çok fazla içselleştirememiştir. Bu kurallarla çatışma halindedir. Yakışıklı, uçarı, deli dolu, eğlenceli ve çapkındır fakat henüz hiç aşık olmamıştır.