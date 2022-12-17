Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in şarkı söylediği anlar gündem oldu

Star TV'de cuma akşamları herkesi ekrana kilitleyen Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan, şarkı söylediği anlarla viral oldu.
Dizinin yönetmenliğini üstlenen Burcu Alptekin, Demir'in gitar çalıp şarkı söylediği anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Dizideki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren oyuncunun şarkı söylediği anlar hayranları tarafından çok beğenildi.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda sette yönetmen koltuğuna oturduğu anları yayınlamış ve paylaşımına "İlk sahnemi çektim umarım yayında da görürüz. Teşekkürler bana bu şansı tanıdığın için @burcu.alptekin" notunu düşerek dizinin yönetmeni Burcu Alptekin'e teşekkür etmişti.
AFRA SARAÇOĞLU KAYITSIZ KALAMADI
Partnerinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Afra Saraçoğlu ise Demir'in paylaşımına "Olan benim sahneme oldu" diyerek esprili bir yorumda bulunmuştu.
Star ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizi, dün akşam yayınlanan bölümüyle her üç kategoride de yine Cuma akşamının en çok izlenen dizisi oldu.
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizide; Halis Ağa'nın kendisine tokat atmasıyla evi terk eden ve Amerika'ya gitmeye karar veren Ferit'i durdurmak için evden kaçan Seyran dikkat çekti.
Demir'in canlandırdığı Ferit karakterinin İstanbul'dan ayrılmak için havalimanına geldiği ve Seyran'ın ona engel olduğu sahneler geceye damga vurdu. İşte o anda yaşanan diyaloglar:
Seyran, "Kızım deli misin sen? Daha nasıl gideyim? Ne oldu sana, kafana taş falan mı düştü?" diyen Ferit'e "Gitmeni istemiyorum, gitmeyeceksin bu kadar basit" dedi. Ferit "Ne ailem ne sen umrumda değilsiniz. Bitti" derken Seyran onu öptü. Eşine karşılık veren Ferit Korhan, sorasında Seyran'a sarıldı. Onları sarmaş dolaş gören Pelin ve Yusuf ise yıkıldı.
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Dizide Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman, havalimanı sahnesine dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Demir, bu paylaşımı kendi hesabında da yayınladı.
Her cuma reytinglerde zirveye yerleşen dizinin başarısı hakkında konuşan oyuncu “Bu ilgiyi şaşkınlıkla takip ediyoruz. Sevenlerimize büyük saygım var" demişti.