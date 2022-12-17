Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in şarkı söylediği anlar gündem oldu

SON BÖLÜM YİNE ZİRVEDE

Star ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizi, dün akşam yayınlanan bölümüyle her üç kategoride de yine Cuma akşamının en çok izlenen dizisi oldu.

NELER OLDU?

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizide; Halis Ağa'nın kendisine tokat atmasıyla evi terk eden ve Amerika'ya gitmeye karar veren Ferit'i durdurmak için evden kaçan Seyran dikkat çekti.