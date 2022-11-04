Yalı Çapkını'nın Fuat'ı Doğukan Polat'tan samimi açıklamalar: Hikaye iyi değilse neyi oynadığınızın da pek bir anlamı kalmıyor (Doğukan Polat kimdir?)

"HEDEF ÇOK MUTLAK BİR KAVRAM DEĞİL İSTİKAMET DAHA ANLAMLI GELİYOR"

Hayatla nasıl bir anlaşman var? Mesela, sen istersin ve hayat sana verir mi, sen hedefini koyar, o yolda çok çalışır ve kavuşur musun?



- Hayatla bir anlaşmam yok. İstemekte tek başına yeterli olmadı şimdiye kadar hep çok çalışmak gerekti. Bir hedef doğrultusunda çalışmak o hedefle bir olmak gibi de zaten. Hedef çok mutlak bir kavram değil bana göre, yön tayin etmek ya da istikamet daha anlamlı geliyor. Nihai hedef olarak kafanızda canlandırdığınız, yolun başında ve sonunda birbirini çok tutmayabiliyor çünkü. Ama elde kalan, çaba esnasında öğrendiklerimiz oluyor.



Rol aldığınız ilk diziyi izlerken yanınızda kimler vardı? Neler hissetmiştiniz?



- İlk rol aldığım diziyi izlerken yanımda annem babam vardı. Ekranda kendimi görünce 'Bu işe devam edebilirim' diye hissetmiştim.