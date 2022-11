Yalı Çapkını'nın Fuat'ı Doğukan Polat'tan samimi açıklamalar: Hikaye iyi değilse neyi oynadığınızın da pek bir anlamı kalmıyor (Doğukan Polat kimdir?)

"BEN KAMERA ÖNÜ KADAR KAMERA ARKASINI DA ÇOK SEVERİM"

Bugüne kadar oynadığınız dizi ve filmlerde en çok hangi karektere kendinizi yakın buldunuz?



- Bugüne kadar oynadığım dizi ve filmlerdeki bütün karakterlere kendimi çok yakın buldum bu da çok normal diye düşünüyorum. Bir karakteri oynamadan önce onun halini anlamak gerekiyor. Bu sebeple kendinizde olan o halin en yakınını bulup karakterle birleştiriyorsunuz.



Hayatınızın sonuna dek oyunculuk yapmak mı planın yoksa kendine koyduğun başka hedeflerin var mı?



- Oyunculuk her yaşta yapılabilecek bir meslek. Her yaşın ayrı bir güzelliği ve anlatılası bir hikayesi var. Her yaşta o yaşın hikayelerinde yer almak güzel bir yolculuk olur. Ben kamera önü kadar kamera arkasını da çok severim.