Yalı Çapkını'nın Fuat'ı Doğukan Polat'tan samimi açıklamalar: Hikaye iyi değilse neyi oynadığınızın da pek bir anlamı kalmıyor (Doğukan Polat kimdir?)

Çocukluğuna dair hatırladığın en güzel anılar neler?
- Çocukluğum Fenerbahçe orduevinde geçti. Yaz mevsiminin yaklaştığını erik ağaçlarının açan çiçeklerinden anlardım. Düğün salonlarında masalarda uyuma rahatlığı, sokakta oyun oynamak, Fenerbahçe sahil hattında yürüyerek okula gitmek, eski arabamızın arka koltuğunda dinlediğim türküler, bunlar her zaman hatırladığım güzel anılar.
En yakın arkadaşların ve ailen seni anlatacak olsa hangi kelimeleri kullanır?
- Disiplinli, çalışkan
Hayatla nasıl bir anlaşman var? Mesela, sen istersin ve hayat sana verir mi, sen hedefini koyar, o yolda çok çalışır ve kavuşur musun?
- Hayatla bir anlaşmam yok. İstemekte tek başına yeterli olmadı şimdiye kadar hep çok çalışmak gerekti. Bir hedef doğrultusunda çalışmak o hedefle bir olmak gibi de zaten. Hedef çok mutlak bir kavram değil bana göre, yön tayin etmek ya da istikamet daha anlamlı geliyor. Nihai hedef olarak kafanızda canlandırdığınız, yolun başında ve sonunda birbirini çok tutmayabiliyor çünkü. Ama elde kalan, çaba esnasında öğrendiklerimiz oluyor.
Rol aldığınız ilk diziyi izlerken yanınızda kimler vardı? Neler hissetmiştiniz?
- İlk rol aldığım diziyi izlerken yanımda annem babam vardı. Ekranda kendimi görünce 'Bu işe devam edebilirim' diye hissetmiştim.
Star TV’nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını’nda Fuat’ı canlandırıyosunuz? Ve bugüne kadar birbirinden çok farklı karakterlere hayat verdiniz. Fuat’ı neden tercih ettiniz biraz onu bize anlatır mısınız?
- Öncelikle diziyi kabul etmemin sebebi hikayenin çok yönlü oluşuydu. Sadece karakteri severek kabul etmek çok riskli olabilirdi. Karakter güzel geldi, bugüne kadar yansıtmadığınız bir hal diyelim ama hikaye iyi değilse neyi oynadığınızın da pek bir anlamı kalmıyor. O sebeple öncelikle hikaye sonrasında Fuat karakterinin genel hikaye içerisindeki çatışması ve rolü tercih etme sebeplerimin başında geliyor.
Fuat'ı ilgiyle takip eden Yalı Çapkını seyircisine vereceğiniz bir ipucu ya da söylemek istediğiniz bir şey var mı?
- İzleyicimizle aramızda çok kısa sürede harika bir bağ oluştu, bunun verdiği his ve birliktelik çok keyifli. Bizleri izledikleri ve hanelerine kabul ettikleri için çok teşekkür ederim.
Bugüne kadar oynadığınız dizi ve filmlerde en çok hangi karektere kendinizi yakın buldunuz?
- Bugüne kadar oynadığım dizi ve filmlerdeki bütün karakterlere kendimi çok yakın buldum bu da çok normal diye düşünüyorum. Bir karakteri oynamadan önce onun halini anlamak gerekiyor. Bu sebeple kendinizde olan o halin en yakınını bulup karakterle birleştiriyorsunuz.
Hayatınızın sonuna dek oyunculuk yapmak mı planın yoksa kendine koyduğun başka hedeflerin var mı?
- Oyunculuk her yaşta yapılabilecek bir meslek. Her yaşın ayrı bir güzelliği ve anlatılası bir hikayesi var. Her yaşta o yaşın hikayelerinde yer almak güzel bir yolculuk olur. Ben kamera önü kadar kamera arkasını da çok severim.
Senin için mesleğinin en büyülü yönü ne?
- Bir karaktere inanıp bürünmek ve izleyeni de bunun böyle olduğuna ikna edip duygularını harekete geçirmek. Bu bana büyüleyici geliyor.
Hem oyunculuk hem de hayatınla ilgili kendini geliştirmek için neler yapıyorsun?
- Oyunculuk için kendi hallerimi anlamaya ve tanımaya çalışıyorum. Kendimi geliştirmek içinde boş vakitlerimde mümkün oldukça eğitimler almaya çalışıyorum. Bunlar herhangi bir dal olabiliyor. Bazen hiçbir şey yapmamakta gelişimime çok fayda sağlıyor. En zoru bu.
Duyduğumuza göre müzikle de yakından ilişkin var. Oyunculuk mu müzik mi desek en çok hangisi tutkunuz?
- Sadece oyunculuk ya da sadece müzik diyemem ikisi de bir geliyor bana. Oynadığım sahnelerin, karakterlerin, filmlerin bir ritmi var, müzikte de notaların seslerin yan yana gelişi bir hikaye oluşturuyor. Müzik hep ilham veriyor. Bu sebeple müzik dinlemeyi de müzik yapmayı da seviyorum. İkisinin de insanı duygudan duyguya sokan müthiş bir aktarım aracı olduğunu düşünüyorum.
Hayata bakış açını değiştiren bir kitap, bir film ya da kişi oldu mu?
- İzlediğim filmler, karşılaştığım bir insandan duyduğum bir söz, bir kitaptan okuduğum bir cümle, gördüğüm bir fotoğraf hayata bakış açımı genişletmemi sağlayabilir sağlamıştır da.
Çekimlerden fırsat bulduğunda neler yaparsın?
- Fotoğraf çekmek için seyahat ederim, dostlarımla doğada kamp yaparım, lezzet turu yaparım, konser ve oyun izlemeye çalışırım.
Doğukan Polat, 5 Haziran 1990 tarihinde İstanbul Üsküdar'da doğdu.
Eğitimlerini Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü ile Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı.
ROL ALDIĞI BAZI PROJELER:
Söz
Ezra
Kadim Dostum
Güldür Güldür
Hükümet Kadın 2 (Sinema)
Yağmurdan Kaçarken
Çanakkale 1915 (Sinema)
Hükümet Kadın (Sinema)
Canımın İçi
Şahin ve Çetesi
Türk Pasaportu (Sinema)