Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'den Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile set pozları
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Kazım'ın halası ve Halis Ağa'nın eşi Hattuç karakterine hayat veren Şerif Sezer, rol arkadaşları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile objektif karşısına geçti. Usta oyuncu, bu kareleri takipçileriyle paylaştı.
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, her cuma akşamı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.