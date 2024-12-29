Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'den Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile set pozları

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Kazım'ın halası ve Halis Ağa'nın eşi Hattuç karakterine hayat veren Şerif Sezer, rol arkadaşları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile objektif karşısına geçti. Usta oyuncu, bu kareleri takipçileriyle paylaştı.

Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'den Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile set pozları - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, her cuma akşamı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'den Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile set pozları - 2

Seyran ve Ferit'in ailelerinin isteği üzerine evlenmesi ve akabinde yaşanan olayları konu eden dizi, gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'den Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile set pozları - 3

Yalı Çapkını'nda Hattuç karakterine hayat veren Şerif Sezer, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'den Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile set pozları - 4

"KUZULARIM"

Usta oyuncu, dizideki rol arkadaşları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile objektif karşısına geçti.

Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'den Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile set pozları - 5

78 yaşındaki Sezer'in "Kuzularım" notuyla paylaştığı karelere binlerce beğeni ve "En sevdiğim üçlü", "Çok tatlısınız" gibi yorumlar geldi.

Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'den Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile set pozları - 6

SON BÖLÜME FERİT VE SUNA'NIN İHANETİ DAMGA VURDU

Yalı Çapkını'nın 27 Aralık akşamı yayınlanan yeni bölümüne; Ferit ve Suna'nın ihaneti damga vurdu.

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