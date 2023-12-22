Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'in annesi Şevval Sam'dan set ziyareti
Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, ikinci sezonda Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Kaya karakteriyle katılan oğlu Taro Emir Tekin'i sette ziyaret etti. Sam, sette çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı.
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi "Yalı Çapkını", yeni sezonda da cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizi, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle dikkat çekiyor.