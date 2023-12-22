Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'in annesi Şevval Sam'dan set ziyareti

"GELİNİMLE TANIŞIN"

Ünlü isim, ardından dizide Kaya ile evlenen Suna'yı canlandıran Beril Pozam'ı da ziyaret etti. Sam, videoda "Gelinimle tanışın, düğüne çağırmadılar beni. Artık bir Türk kahvesini içeceğim barışacağız" dedi.