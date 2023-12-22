Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'in annesi Şevval Sam'dan set ziyareti

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, ikinci sezonda Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Kaya karakteriyle katılan oğlu Taro Emir Tekin'i sette ziyaret etti. Sam, sette çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı.

Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'in annesi Şevval Sam'dan set ziyareti - 1

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi "Yalı Çapkını", yeni sezonda da cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizi, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle dikkat çekiyor.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'in annesi Şevval Sam'dan set ziyareti - 2

Diziye yeni sezonda Halis Ağa'nın Londra'daki kızı Nükhet'i ve torununu yalıya çağırmasıyla dahil olan Taro Emir Tekin, "Kaya" karakterine hayat veriyor.

Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'in annesi Şevval Sam'dan set ziyareti - 3

YALI ÇAPKINI SETİNİ ZİYARET ETTİ

Taro Emir Tekin'in annesi Şevval Sam, oğlunu Yalı Çapkını setinde ziyaret etti. Sette çektiği videoları takipçileriyle paylaşan Sam, önce yalıyı gözler önüne serdi.

Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'in annesi Şevval Sam'dan set ziyareti - 4

Ardından oğlunun karavandaki hazırlık sürecini takipçileriyle paylaşan Şevval Sam, "Yoğunluktan anca gelebildim" dedi.

Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'in annesi Şevval Sam'dan set ziyareti - 5

"GELİNİMLE TANIŞIN"

Ünlü isim, ardından dizide Kaya ile evlenen Suna'yı canlandıran Beril Pozam'ı da ziyaret etti. Sam, videoda "Gelinimle tanışın, düğüne çağırmadılar beni. Artık bir Türk kahvesini içeceğim barışacağız" dedi.

Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'in annesi Şevval Sam'dan set ziyareti - 6

YILIN STİL SAHİBİ ÖDÜLÜNÜ ALDI

Öte yandan Şevval Sam, oğluna GQ Men Of The Year gecesinde Yılın Stil Sahibi ödülünü aldığını hatırlatttı.

Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'in annesi Şevval Sam'dan set ziyareti - 7

TARO EMİR TEKİN'İN BİLİNMEYENLERİ

Sanatçı Şevval Sam ile futbolcu Metin Tekin'in oğlu olarak 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Taro Emir Tekin, küçük yaşlardan itibaren oyunculuk eğitimi aldı.

Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'in annesi Şevval Sam'dan set ziyareti - 8

Cambridge School of Visual & Performing Arts dahilinde University of Arts London mezunu olan Tekin, Oxford School of Drama tiyatro bölümünde eğitimine devam etti. Bir süre İngiltere'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönüş yaptı ve oyunculuk kariyeri başladı.

Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'in annesi Şevval Sam'dan set ziyareti - 9

İlk olarak 2020 yılında "Rise of Empires: Ottoman" isimli internet dizisinde rol alan Taro Emir Tekin, ardından "Çıplak" adlı yapımda rol aldı. 2020-2022 yılları arasında "Sadakatsiz" dizisinde rol alan Tekin, Yalı Çapkını öncesi "Bir Peri Masalı" adlı dizide başrol oynadı.

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