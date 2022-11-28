Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman: Hadi cuma günü gelsin modunda bekliyoruz

"BİZLER DE DUYGULARI OLAN İNSANLARIZ"

Diziye gelen yorumlarla ilgili konuşan yıldız, "Gelen her şeyi görüyorsun, kabulleniyorsun, bunları çok büyütmemek gerekiyor, takılmamak gerekiyor. Çünkü sonuçta iş yapıyoruz. O yüzden mutlu oluyorum ben yapılan yorumlara" dedi.

Eleştirilerin kimi zaman can sıkıcı olduğunu belirten oyuncu, "Kötü yorumlar var. Yapmayın, bizler de duyguları olan insanlarız. Bu arada doğru, onu da söylemek isterim. Bazen çok acımasızca eleştiriliyor ve her şeyden önce karşıdaki insan işini yapıyor, bu da işin bir parçası. Onu karakterden ayırmak gerekiyor. Onu da körü körüne bağlanan insanların çoğu yapamıyor. Ama bizler aslında iyi insanlarız" ifadelerini kullandı.