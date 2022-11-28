Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman: Hadi cuma günü gelsin modunda bekliyoruz

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu, Star TV'de cuma akşamları herkesi ekrana kilitleyen Yalı Çapkını dizisinin Pelin’i Buçe Buse Kahraman, oynadığı karakterle ilgili açıklamalarda bulundu. Sabah TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programına konuk olan Kahraman, Yalı Çapkını'ndaki karakterinden ve kariyerinden bahsetti.
Çocukluğundan beri oyuncu olma hayali olduğunu belirten oyuncu, Yalı Çapkını projesiyle ilgili “Gerçek hayattan alınan bir hikaye olması da etkileyici. Böyle karakterler var ve içimizde olan insanlar, onların da hikayeleri var. Tabii ki insanların bu kadar sevmiş olması, işte heyecanla beklemeleri her hafta bizde 'hadi Cuma günü gelsin' modunda bekliyoruz” dedi.
Kendisi ve karakteri arasında benzerlik olup olmadığı sorulan oyuncu, “Aslında benzerliklerimiz var. Pelin biraz gözü kara bir karakter ve kendi içinde aslında samimi bir kız. Bir yandan takıntı haline getirmiş durumda. Birine çok bağlı, küçüklüğünden beri onunla, onunla büyümüş, her yönüyle kabul etmiş. Bu da bence zor bir şey aslında, Buçe bunu yapmazdı mesela" dedi.
Kahraman, "Aklına esen bir şeyi yapması noktasında benziyoruz, ama ben daha akıllı ve mantıklı bir yerden yaparım onu. Bir şey yapmak istesem onu mutlaka yaparım, beni durduramaz. Ben de biraz gözü karayım, o yönümüz benziyor. Ama diğer yandan, kendimi o tarz durumların içinde bırakmazdım” ifadelerini kullandı.
Karakterinin evli bir adamla birlikte olması üzerine konuşan Kahraman, “Bir de belirli bir zaman geçtikten sonra bağlılık oluşuyor ya insanda, üç yıl duvara baksan duvara da alışırsın. O bağı koparmak zor oluyor, o yüzden benim için kötü bir karakter değil. Zaten kötü bir karakter değil aslında sadece kendini yaşayan bir karakter” dedi.
Diziye gelen yorumlarla ilgili konuşan yıldız, "Gelen her şeyi görüyorsun, kabulleniyorsun, bunları çok büyütmemek gerekiyor, takılmamak gerekiyor. Çünkü sonuçta iş yapıyoruz. O yüzden mutlu oluyorum ben yapılan yorumlara" dedi.
Eleştirilerin kimi zaman can sıkıcı olduğunu belirten oyuncu, "Kötü yorumlar var. Yapmayın, bizler de duyguları olan insanlarız. Bu arada doğru, onu da söylemek isterim. Bazen çok acımasızca eleştiriliyor ve her şeyden önce karşıdaki insan işini yapıyor, bu da işin bir parçası. Onu karakterden ayırmak gerekiyor. Onu da körü körüne bağlanan insanların çoğu yapamıyor. Ama bizler aslında iyi insanlarız" ifadelerini kullandı.
Gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi, 25 Kasım Cuma akşamı 10. bölümüyle Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Diziye, Suna'nın eve dönmesi ve Ferit, Seyran, Yusuf üçlüsünün yüzleşmesi damga vurdu.
10. bölümü Star ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını her üç kategoride de cuma akşamının en çok izlenen dizisi oldu. Dizi hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak sezonun reyting rekorunu kıran yapımı oldu.
Yalı Çapkını 11. yeni bölüm fragmanı dizip takipçileriyle buluştu. 2 Aralık Cuma günü ekrana gelecek bölüme dair ipuçları veren fragman yalıda yine kriz olduğu sinyalini verdi. Peki, yeni bölümde neler olacak?