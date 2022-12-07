Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu kapak yıldızı oldu

Star'ın reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakteriyle yıldızı parlayan ve kariyerinde birbirinden başarılı projeye imza atan Afra Saraçoğlu, Vogue Beauty'e kapak oldu.
Moda dergisinin güzellik sayısına poz veren oyuncunun farklı türdeki makyaj stilleri dikkat çekti.
Günlük hayatında doğallıktan yana olan ve dergi için Umur Özcan’ın objektifine poz veren ünlü isim, deneysel görünümler sergiledi.
Afra Saraçoğlu'nun dergi için verdiği bu pozuna hayranlarından "Bu ne güzellik?", "Nasıl duru nasıl güzel", "Bebek gibisin", "Bu kadar güzel olmanın sırrı ne?" gibi yorumlar geldi.
Afra Saraçoğlu'nun keşfedilme hikayesi ise annesinin Özcan Deniz’e mesaj atmasıyla başladı. Ünlü müzisyen ve oyuncu Özcan Deniz, bir gün başlayacakları film projesi için Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor.
Fotoğrafa “Başladık biz” notu düşen Deniz’e, Saraçoğlu’nun annesi sosyal medya üzerinden mesaj atıyor. İkinci Şans (2016) adlı filmde Yeşilçay’ın kızını oynaması için renkli gözlü bir kız arayışında olan Deniz’e gelen bu mesaj ise Saraçoğlu’nun hayatını değiştiriyor.
Böyle bir arayışta olduklarını bilmeden mesaj atan annesine diziden dönüş yapılıyor ve Saraçoğlu oyunculuğa adım atıyor.
Annesinin mesaj atması ve Deniz’in dönüş yapmasını büyük bir şans olarak nitelendiren yıldız, film için deneme çekimlerine katıldıktan sonra Deniz ve Yeşilçay ile aynı filmde başrolleri paylaştı.
Oynadığı ilk rolle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, daha sonra Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları, İyi Oyun ve Aşk Bu Mu? gibi yapımlarda rol aldı.
Başarılı oyuncu, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisindeki Seyran rolü ile izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Özel hayatıyla da gündem olan Afra Saraçoğlu, kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile uzun süredir birliktelik yaşıyor. İkili 2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanıştı. Çift o günden beri birlikteliğine devam ediyor. Kariyerlerinde birbirinden başarılı projelere imza atan ikili, sosyal medyada da sık sık birlikte paylaşım yapıyor.