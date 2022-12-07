Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu kapak yıldızı oldu

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde başrol oynayan Afra Saraçoğlu, hem yeteneği hem güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kariyerinde birçok başarılı isme imza atan Afra Saraçoğlu, son olarak Vogue Beauty dergisinde kapak pozu için objektif karşısına geçti. Dergiye verdiği pozları takipçileriyle paylaşan ünlü isme kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu kapak yıldızı oldu - 1

Star'ın reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakteriyle yıldızı parlayan ve kariyerinde birbirinden başarılı projeye imza atan Afra Saraçoğlu, Vogue Beauty'e kapak oldu.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu kapak yıldızı oldu - 2

Moda dergisinin güzellik sayısına poz veren oyuncunun farklı türdeki makyaj stilleri dikkat çekti.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu kapak yıldızı oldu - 3

Günlük hayatında doğallıktan yana olan ve dergi için Umur Özcan’ın objektifine poz veren ünlü isim, deneysel görünümler sergiledi.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu kapak yıldızı oldu - 4

Afra Saraçoğlu'nun dergi için verdiği bu pozuna hayranlarından "Bu ne güzellik?", "Nasıl duru nasıl güzel", "Bebek gibisin", "Bu kadar güzel olmanın sırrı ne?" gibi yorumlar geldi.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu kapak yıldızı oldu - 5

ÜNLÜ OYUNCUNUN KEŞFEDİLME HİKAYESİ

Afra Saraçoğlu'nun keşfedilme hikayesi ise annesinin Özcan Deniz’e mesaj atmasıyla başladı. Ünlü müzisyen ve oyuncu Özcan Deniz, bir gün başlayacakları film projesi için Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu kapak yıldızı oldu - 6

Fotoğrafa “Başladık biz” notu düşen Deniz’e, Saraçoğlu’nun annesi sosyal medya üzerinden mesaj atıyor. İkinci Şans (2016) adlı filmde Yeşilçay’ın kızını oynaması için renkli gözlü bir kız arayışında olan Deniz’e gelen bu mesaj ise Saraçoğlu’nun hayatını değiştiriyor.

Böyle bir arayışta olduklarını bilmeden mesaj atan annesine diziden dönüş yapılıyor ve Saraçoğlu oyunculuğa adım atıyor.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu kapak yıldızı oldu - 7

Annesinin mesaj atması ve Deniz’in dönüş yapmasını büyük bir şans olarak nitelendiren yıldız, film için deneme çekimlerine katıldıktan sonra Deniz ve Yeşilçay ile aynı filmde başrolleri paylaştı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu kapak yıldızı oldu - 8

Oynadığı ilk rolle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, daha sonra Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları, İyi Oyun ve Aşk Bu Mu? gibi yapımlarda rol aldı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu kapak yıldızı oldu - 9

Başarılı oyuncu, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisindeki Seyran rolü ile izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu kapak yıldızı oldu - 10

SARAÇOĞLU'NUN SEVGİLİSİ DE OYUNCU

Özel hayatıyla da gündem olan Afra Saraçoğlu, kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile uzun süredir birliktelik yaşıyor. İkili 2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanıştı. Çift o günden beri birlikteliğine devam ediyor. Kariyerlerinde birbirinden başarılı projelere imza atan ikili, sosyal medyada da sık sık birlikte paylaşım yapıyor.

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