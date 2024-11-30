Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan set itirafı: Tüm sınırlarımı zorladığım tek sahne
Üç sezondur Star ekranlarında izleyici ile buluşan Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu, bir derginin yurt dışı edisyonuna kapak yıldızı oldu. Ünlü oyuncu, Yalı Çapkını ile ilgili açıklamalarıyla adından söz ettirdi.
Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ile başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, gerek oyunculuk performansı gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.