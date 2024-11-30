Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan set itirafı: Tüm sınırlarımı zorladığım tek sahne

Üç sezondur Star ekranlarında izleyici ile buluşan Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu, bir derginin yurt dışı edisyonuna kapak yıldızı oldu. Ünlü oyuncu, Yalı Çapkını ile ilgili açıklamalarıyla adından söz ettirdi.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan set itirafı: Tüm sınırlarımı zorladığım tek sahne - 1

Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ile başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, gerek oyunculuk performansı gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan set itirafı: Tüm sınırlarımı zorladığım tek sahne - 2

Üç sezondur Yalı Çapkını'nda başrol oynayan ünlü oyuncu, ELLE dergisinin Arap edisyonu ELLE Arabia'ya kapak oldu.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan set itirafı: Tüm sınırlarımı zorladığım tek sahne - 3

Dergi için iddialı pozlar veren Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan set itirafı: Tüm sınırlarımı zorladığım tek sahne - 4

"FARKLI ÜLKELERDEN İNSANLARIN SEYRAN'I İZLEMESİ İNANILMAZ"

26 yaşındaki ünlü oyuncu "Bu Yalı Çapkını'nda üçüncü sezonumuz. Hayranlarımızın Seyran'ın doğasına ve maceralarına yürekten inandıklarını görmekten çok mutluyum. Farklı milletlerden insanların onun hikayesini izlediğini, takip ettiğini ve paylaştığını bilmek inanılmaz" dedi.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan set itirafı: Tüm sınırlarımı zorladığım tek sahne - 5

"SEYRAN BENİMLE BİRLİKTE BÜYÜYEN VE GELİŞEN BİRİ"

Seyran karakterini oynadığı diğer rollerle karşılaştıran Afra Saraçoğlu, "Tanıdık ve güvenilir bir ekiple çalışmanın verdiği rahatlık hissinin yanı sıra Seyran benimle birlikte büyüyen ve gelişen bir insandı. Onun tüm hedeflerini, hatalarını ve arzularını başka kimsenin sahip olmadığı benzersiz bir bakış açısıyla görüyorum. Bir karakterle ne kadar çok vakit geçirirsek onun dünyasını o kadar iyi anlarız" dedi.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan set itirafı: Tüm sınırlarımı zorladığım tek sahne - 6

“Seyran’ın hikayesi başından beri bir mücadeleydi" diyen Afra Saraçoğlu, "İki farklı şey için verdiği mücadeleyi tasvir etmek çok yoğun ve duygusal bir süreçti; kendi ayakları üzerinde durmak ve ailenin onu olduğu gibi kabul etmesini sağlamak. Hikayemizde duygusal olarak mücadele etsek de sette oldukça sakin ve huzurlu bir atmosfer var. Ama bu sezonun başındaki su altı sahnesinden bahsetmeliyim" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan set itirafı: Tüm sınırlarımı zorladığım tek sahne - 7

ÜNLÜ OYUNCUNUN SETTEKİ EN ZOR SAHNESİ

Saraçoğlu, Yalı Çapkını 3. sezon başındaki su altı sahnesi için şöyle dedi:

"Bu çok zordu. Uzun süredir dalış yapmamıştım. Bu sahne, kariyerimde hem zihinsel hem de fiziksel olarak sınırlarımı sonuna kadar zorladığım tek sahne olarak sonsuza kadar kalacak."

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan set itirafı: Tüm sınırlarımı zorladığım tek sahne - 8

"GÜÇLENMEK, KENDİNİ TANIMAK DEMEK"

Afra Saraçoğlu, güçlenmenin kendisi için ne ifade ettiğini de şu sözlerle açıkladı:

“Her şeyden önce kendini tanımak demek. Kendi sınırlarınızı zorlamak ve sevdiklerinize destek olmak. Bazen de etrafımdaki insanlar için güvenli ve güvenilir bir yer yaratmak anlamına gelebilir. Hayat tek başınıza mücadele edemeyeceğiniz kadar kaotik ve büyük. Kendimize inandığımız kadar bize inanacak gerçek dostlara da ihtiyacımız var. Aksi takdirde, dünya yaşamak için çok gri ve yalnız bir yer olur.”

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