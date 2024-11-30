Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan set itirafı: Tüm sınırlarımı zorladığım tek sahne

"GÜÇLENMEK, KENDİNİ TANIMAK DEMEK"

Afra Saraçoğlu, güçlenmenin kendisi için ne ifade ettiğini de şu sözlerle açıkladı:



“Her şeyden önce kendini tanımak demek. Kendi sınırlarınızı zorlamak ve sevdiklerinize destek olmak. Bazen de etrafımdaki insanlar için güvenli ve güvenilir bir yer yaratmak anlamına gelebilir. Hayat tek başınıza mücadele edemeyeceğiniz kadar kaotik ve büyük. Kendimize inandığımız kadar bize inanacak gerçek dostlara da ihtiyacımız var. Aksi takdirde, dünya yaşamak için çok gri ve yalnız bir yer olur.”