Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan rol arkadaşlarıyla yeni poz

Geçtiğimiz günlerde OGM Pictures'ın etkinliğine katılan Yalı Çapkını ekibi, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Yalı Çapkını'nın yönetmeni Burcu Alptekin de dizide Seyran (Afra Saraçoğlu), Pelin (Buse Buçe Kahraman) ve Ferit (Mert Ramazan Demir) karakterine hayat veren ünlü isimlerle poz verdi. Saraçoğlu'nun bu kareyi kendi hesabından esprili bir notla paylaşması ise dikkat çekti.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan rol arkadaşlarıyla yeni poz - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin çok konuşulan dizisi Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Gerek hikayesi gerek başarılı kadrosuyla gündemden düşmeyen dizinin oyuncuları da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan rol arkadaşlarıyla yeni poz - 2

Birkaç gün önce Yalı Çapkını oyuncuları, dizinin yapımcılığını üstlenen OGM Pictures'ın düzenlediği özel etkinlikte bir araya geldi. Eğlenceli anların sosyal medyadan paylaşıldığı geceden bir kare de Burcu Alptekin'den geldi.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan rol arkadaşlarıyla yeni poz - 3

BURCU ALPTEKİN PAYLAŞTI

Yalı Çapkını dizisinin yönetmeni, Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Buse Buçe Kahraman ile poz verdi. Alptekin'in Saraçoğlu'na sarıldığı fotoğrafta Demir'in yönetmene bakışı dikkat çekti.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan rol arkadaşlarıyla yeni poz - 4

"SAHİPLENEN YÖNETMEN TUTUŞU"

Afra Saraçoğlu da bu kareyi "Sahiplenen yönetmen tutuşu" notuyla kendi sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü isimlerin fotoğrafı kısa sürede gündem oldu.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan rol arkadaşlarıyla yeni poz - 5

MERT RAMAZAN DEMİR YÖNETMEN KOLTUĞUNDA

Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz haftalarda sette yönetmen koltuğuna oturduğu anları yayınlamış ve paylaşımına "İlk sahnemi çektim umarım yayında da görürüz. Teşekkürler bana bu şansı tanıdığın için @burcu.alptekin" notunu düşerek dizinin yönetmeni Burcu Alptekin'e teşekkür etmişti.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan rol arkadaşlarıyla yeni poz - 6

AFRA SARAÇOĞLU KAYITSIZ KALAMADI

Partnerinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Afra Saraçoğlu ise Demir'in paylaşımına "Olan benim sahneme oldu" diyerek esprili bir yorumda bulunmuştu.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan rol arkadaşlarıyla yeni poz - 7

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

16 Aralık akşamı 13. bölümüyle ekranlara gelecek olan Yalı Çapkını dizisinde, Halis Ağa’nın Ferit’e tokat atması, Ferit Korhan’ın evden ayrılmasına neden olur. Yusuf’un Kazım’a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna’yı geri götürür. Pelin’e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran’a haber vermesi dikkat çekecek.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan rol arkadaşlarıyla yeni poz - 8

2022'DE EN ÇOK ARANAN DİZİ OLDU

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek oluşturulan Yalı Çapkını dizisi yeni bir başarıya imza atmıştı. Her bölümüyle sosyal medyada da gündem olan dizinin, 2022 yılında Google'ın Türkiye sıralamasında en çok aranan dizi olduğu ortaya çıkmıştı.

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