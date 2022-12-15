Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan rol arkadaşlarıyla yeni poz

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

16 Aralık akşamı 13. bölümüyle ekranlara gelecek olan Yalı Çapkını dizisinde, Halis Ağa’nın Ferit’e tokat atması, Ferit Korhan’ın evden ayrılmasına neden olur. Yusuf’un Kazım’a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna’yı geri götürür. Pelin’e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran’a haber vermesi dikkat çekecek.