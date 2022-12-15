Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan rol arkadaşlarıyla yeni poz

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin çok konuşulan dizisi Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Gerek hikayesi gerek başarılı kadrosuyla gündemden düşmeyen dizinin oyuncuları da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.
Birkaç gün önce Yalı Çapkını oyuncuları, dizinin yapımcılığını üstlenen OGM Pictures'ın düzenlediği özel etkinlikte bir araya geldi. Eğlenceli anların sosyal medyadan paylaşıldığı geceden bir kare de Burcu Alptekin'den geldi.
Yalı Çapkını dizisinin yönetmeni, Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Buse Buçe Kahraman ile poz verdi. Alptekin'in Saraçoğlu'na sarıldığı fotoğrafta Demir'in yönetmene bakışı dikkat çekti.
Afra Saraçoğlu da bu kareyi "Sahiplenen yönetmen tutuşu" notuyla kendi sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü isimlerin fotoğrafı kısa sürede gündem oldu.
Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz haftalarda sette yönetmen koltuğuna oturduğu anları yayınlamış ve paylaşımına "İlk sahnemi çektim umarım yayında da görürüz. Teşekkürler bana bu şansı tanıdığın için @burcu.alptekin" notunu düşerek dizinin yönetmeni Burcu Alptekin'e teşekkür etmişti.
Partnerinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Afra Saraçoğlu ise Demir'in paylaşımına "Olan benim sahneme oldu" diyerek esprili bir yorumda bulunmuştu.
16 Aralık akşamı 13. bölümüyle ekranlara gelecek olan Yalı Çapkını dizisinde, Halis Ağa’nın Ferit’e tokat atması, Ferit Korhan’ın evden ayrılmasına neden olur. Yusuf’un Kazım’a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna’yı geri götürür. Pelin’e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran’a haber vermesi dikkat çekecek.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek oluşturulan Yalı Çapkını dizisi yeni bir başarıya imza atmıştı. Her bölümüyle sosyal medyada da gündem olan dizinin, 2022 yılında Google'ın Türkiye sıralamasında en çok aranan dizi olduğu ortaya çıkmıştı.