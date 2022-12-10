Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan sürpriz sonlu paylaşım

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde başrol oynayan Afra Saraçoğlu, hem yeteneği hem güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncu birçok ünlü ismi sıralamada geride bırakarak IMDB Starmetre en popüler Türk oyuncuları listesinde ilk sıraya yerleşmişti.
Kariyerinde birçok başarılı işe imza atan Afra Saraçoğlu, son olarak Vogue Beauty dergisinde kapak pozu için objektif karşısına geçmişti.
Dergiye verdiği pozları takipçileriyle paylaşan ünlü isim, çekimden yeni kareler paylaştı.
Günlük hayatında doğallıktan yana olan ve dergi için Umur Özcan’ın objektifine poz veren ünlü isim, deneysel görünümler sergiledi.
Moda dergisinin güzellik sayısına poz veren oyuncunun farklı türdeki makyaj stilleri dikkat çekti.
Oyuncunun paylaşımına "Bu ne güzellik?", "Nasıl duru nasıl güzel" ve "Bebek gibisin" gibi yorumlar geldi.
Saraçoğlu, çekimdeki samimi tavırlarıyla hayranlarından beğeni topladı.
Oyuncu, çekimden tüm kareleri paylaştıktan sonra paylaşımının en sonuna küçük bir sürpriz bıraktı. İşte o sürpriz...
Gönderisine "Sürpriz sonlu" notunu düşen yıldız, çocukluk fotoğrafı ile paylaşımını sonlandırdı.
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