Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan sürpriz sonlu paylaşım

Star'ın reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakteriyle yıldızı parlayan ve kariyerinde birbirinden başarılı projeye imza atan Afra Saraçoğlu, moda dergisine kapak olmuştu. Çekimden yeni kareleri paylaşan oyuncu, en büyük sürprizi sona sakladı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan sürpriz sonlu paylaşım - 1

İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde başrol oynayan Afra Saraçoğlu, hem yeteneği hem güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncu birçok ünlü ismi sıralamada geride bırakarak IMDB Starmetre en popüler Türk oyuncuları listesinde ilk sıraya yerleşmişti. 

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan sürpriz sonlu paylaşım - 2

YENİ KARELER PAYLAŞTI

Kariyerinde birçok başarılı işe imza atan Afra Saraçoğlu, son olarak Vogue Beauty dergisinde kapak pozu için objektif karşısına geçmişti.

Dergiye verdiği pozları takipçileriyle paylaşan ünlü isim, çekimden yeni kareler paylaştı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan sürpriz sonlu paylaşım - 3

Günlük hayatında doğallıktan yana olan ve dergi için Umur Özcan’ın objektifine poz veren ünlü isim, deneysel görünümler sergiledi.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan sürpriz sonlu paylaşım - 4

Moda dergisinin güzellik sayısına poz veren oyuncunun farklı türdeki makyaj stilleri dikkat çekti.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan sürpriz sonlu paylaşım - 5

Oyuncunun paylaşımına "Bu ne güzellik?", "Nasıl duru nasıl güzel" ve "Bebek gibisin" gibi yorumlar geldi.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan sürpriz sonlu paylaşım - 6

Saraçoğlu, çekimdeki samimi tavırlarıyla hayranlarından beğeni topladı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan sürpriz sonlu paylaşım - 7

Oyuncu, çekimden tüm kareleri paylaştıktan sonra paylaşımının en sonuna küçük bir sürpriz bıraktı. İşte o sürpriz...

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan sürpriz sonlu paylaşım - 8

Gönderisine "Sürpriz sonlu" notunu düşen yıldız, çocukluk fotoğrafı ile paylaşımını sonlandırdı.

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