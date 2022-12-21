Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi gündem oldu

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde başrol oynayan Afra Saraçoğlu, hem yeteneği hem güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kariyerinde birçok başarılı isme imza atan Afra Saraçoğlu'nun annesi de sosyal medyada gündem oldu.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi gündem oldu - 1

Star'ın reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakteriyle yıldızı parlayan ve kariyerinde birbirinden başarılı projeye imza atan Afra Saraçoğlu, özel hayatıyla da gündemde.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi gündem oldu - 2

Hem yeteneği hem güzelliğiyle adından söz ettiren oyuncunun annesi ile olan fotoğrafları, sosyal medyada gündem oldu. İşte Saraçoğlu'nun annesi ile kareleri...

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi gündem oldu - 3

1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Saraçoğlu'nun annesini gören sosyal medya kullanıcıları "Güzelliğinin nereden geldiği belli oldu" gibi yorumlar yaptı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi gündem oldu - 4

KEŞFEDİLMESİNDE ROL OYNADI

Saraçoğlu'nun annesi oyuncunun keşfedilme hikayesinde de büyük rol oynuyor. Yıldızın kariyeri, annesinin Özcan Deniz’e mesaj atmasıyla başladı. Ünlü müzisyen ve oyuncu Özcan Deniz, bir gün başlayacakları film projesi için Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi gündem oldu - 5

Fotoğrafa “Başladık biz” notu düşen Deniz’e, Saraçoğlu’nun annesi sosyal medya üzerinden mesaj atıyor. İkinci Şans (2016) adlı filmde Yeşilçay’ın kızını oynaması için renkli gözlü bir kız arayışında olan Deniz’e gelen bu mesaj ise Saraçoğlu’nun hayatını değiştiriyor.

Böyle bir arayışta olduklarını bilmeden mesaj atan annesine diziden dönüş yapılıyor ve Saraçoğlu oyunculuğa adım atıyor.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi gündem oldu - 6

Annesinin mesaj atması ve Deniz’in dönüş yapmasını büyük bir şans olarak nitelendiren yıldız, film için deneme çekimlerine katıldıktan sonra Deniz ve Yeşilçay ile aynı filmde başrolleri paylaştı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi gündem oldu - 7

Oynadığı ilk rolle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, daha sonra Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları, İyi Oyun ve Aşk Bu Mu? gibi yapımlarda rol aldı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi gündem oldu - 8

Başarılı oyuncu, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisindeki Seyran rolü ile izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi gündem oldu - 9

SARAÇOĞLU'NUN SEVGİLİSİ DE OYUNCU

Özel hayatıyla da gündem olan Afra Saraçoğlu, kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile uzun süredir birliktelik yaşıyor. İkili 2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanıştı. Çift o günden beri birlikteliğine devam ediyor. Kariyerlerinde birbirinden başarılı projelere imza atan ikili, sosyal medyada da sık sık birlikte paylaşım yapıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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