Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesi gündem oldu

SARAÇOĞLU'NUN SEVGİLİSİ DE OYUNCU

Özel hayatıyla da gündem olan Afra Saraçoğlu, kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile uzun süredir birliktelik yaşıyor. İkili 2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanıştı. Çift o günden beri birlikteliğine devam ediyor. Kariyerlerinde birbirinden başarılı projelere imza atan ikili, sosyal medyada da sık sık birlikte paylaşım yapıyor.