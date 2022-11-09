Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun keşfedilme hikayesi

Star'ın reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakteriyle yıldızı parlayan ve kariyerinde birbirinden başarılı projeye imza atan Afra Saraçoğlu'nun keşfedilme hikayesi, annesinin Özcan Deniz’e mesaj atmasıyla başladı.
Ünlü müzisyen ve oyuncu Özcan Deniz, bir gün başlayacakları film projesi için Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor. Fotoğrafa “Başladık biz” notu düşen Deniz’e, Saraçoğlu’nun annesi sosyal medya üzerinden mesaj atıyor.
İkinci Şans (2016) adlı filmde Yeşilçay’ın kızını oynaması için renkli gözlü bir kız arayışında olan Deniz’e gelen bu mesaj ise Saraçoğlu’nun hayatını değiştiriyor.
Böyle bir arayışta olduklarını bilmeden mesaj atan annesine diziden dönüş yapılıyor ve Saraçoğlu oyunculuğa adım atıyor.
Annesinin mesaj atması ve Deniz’in dönüş yapmasını büyük bir şans olarak nitelendiren yıldız, film için deneme çekimlerine katıldıktan sonra Deniz ve Yeşilçay ile aynı filmde başrolleri paylaştı.
Oynadığı ilk rolle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, daha sonra Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları, İyi Oyun ve Aşk Bu Mu? gibi yapımlarda rol aldı.
Başarılı oyuncu, Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisindeki Seyran rolü ile izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Hikayesinde Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzası bulunan ve başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı dizi, her cuma reytinglerde 1. sıraya yerleşiyor.
Yalı Çapkını, geçtiğimiz cuma yayınlanan 7. bölümüyle reytinglerde liderliğini sürdürerek tüm kategorilerde birinci oldu.
Her hafta sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başaran dizi, 11 Kasım Cuma günü 8. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.