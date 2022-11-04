Yalı Çapkını'nın Seyran'ını hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğraflarıyla Afra Saraçoğlu

Star'ın reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakterini canlandıran oyuncu Afra Saraçoğlu'nun çocukluk fotoğrafları hayranları tarafından büyük ilgi topladı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ını hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğraflarıyla Afra Saraçoğlu - 1

Star'ın iddialı yapımı olan, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle ilk bölümden itibaren beğenilen Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, başarılı performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ını hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğraflarıyla Afra Saraçoğlu - 2

Sosyal medya hesabında 5 milyon takipçiye sahip olan ünlü oyuncu, çocukluk fotoğraflarını da sık sık hayranlarıyla paylaşıyor.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ını hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğraflarıyla Afra Saraçoğlu - 3

Saraçoğlu, doğum gününden annesiyle çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ını hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğraflarıyla Afra Saraçoğlu - 4

2 Aralık'ta doğum gününü kutlayan yıldız oyuncu, bu fotoğrafını paylaşarak hayranlarına otizmle çocuklara bağış çağrısında bulunmuştu.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ını hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğraflarıyla Afra Saraçoğlu - 5

SARAÇOĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİM?

Cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi Yalı Çapkını’nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu özel hayatıyla da gündemde.  

Dizideki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Saraçoğlu’nun sevgisili de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ını hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğraflarıyla Afra Saraçoğlu - 6

Son dönemde Darmaduman dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Mert Yazıcıoğlu, Saraçoğlu ile uzun süredir birliktelik yaşıyor. Yazıcıoğlu’nun yer aldığı yapımlar arasında Ölüm Zamanı, Bir Annenin Günahı, Aşk 101 ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi projeler yer alıyor.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ını hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğraflarıyla Afra Saraçoğlu - 7

İkili 2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanıştı. Çift o günden beri birlikteliğine devam ediyor. Kariyerlerinde birbirinden başarılı projelere imza atan ikili, sosyal medyada da sık sık birlikte paylaşım yapıyor.

İşte Seyran karakteriyle beğeni kazanan Afra Saraçoğlu'nun çocukluk fotoğrafları...

Yalı Çapkını'nın Seyran'ını hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğraflarıyla Afra Saraçoğlu - 8
Yalı Çapkını'nın Seyran'ını hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğraflarıyla Afra Saraçoğlu - 9
Yalı Çapkını'nın Seyran'ını hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğraflarıyla Afra Saraçoğlu - 10
Yalı Çapkını'nın Seyran'ını hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğraflarıyla Afra Saraçoğlu - 11

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