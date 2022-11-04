Yalı Çapkını'nın Seyran'ını hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğraflarıyla Afra Saraçoğlu

SARAÇOĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİM?

Cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi Yalı Çapkını’nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu özel hayatıyla da gündemde.

Dizideki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Saraçoğlu’nun sevgisili de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı.