Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan sonbahar pozları

REYTİNGLERDE YİNE ZİRVEDE

10. bölümü Star ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını, her üç kategoride de cuma akşamının en çok izlenen dizisi oldu. Dizi hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak sezonun reyting rekorunu kıran yapımı oldu.