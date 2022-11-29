Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan sonbahar pozları

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer ve Emre Altuğ'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterini canlandıran oyuncu Beril Pozam, sosyal medya hesabından sonbahar temalı kareler paylaştı.
Cuma akşamları herkesi ekrana kilitleyen Yalı Çapkını dizisinin sevilen yıldızı, sonbaharda dökülen yapraklarla poz verdi.
Pozam, paylaşımına "Assolisti sona sakladım" notunu düşerek bu kareyi paylaştı.
10. bölümü Star ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını, her üç kategoride de cuma akşamının en çok izlenen dizisi oldu. Dizi hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak sezonun reyting rekorunu kıran yapımı oldu.
Ferit ve Seyran arasında ipler kopuyor. Ferit mekan çıkışında Pelo’yla gazetecilere yakalanıyor. Durumu saklamak için herkes seferber oluyor.