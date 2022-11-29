Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan sonbahar pozları

Star TV'nin reyting rekorları kıran iddialı dizisi Yalı Çapkını'nda Suna karakterini canlandıran Beril Pozam, sonbahara özel paylaşımda bulundu.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan sonbahar pozları - 1

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer ve Emre Altuğ'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterini canlandıran oyuncu Beril Pozam, sosyal medya hesabından sonbahar temalı kareler paylaştı.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan sonbahar pozları - 2

Cuma akşamları herkesi ekrana kilitleyen Yalı Çapkını dizisinin sevilen yıldızı, sonbaharda dökülen yapraklarla poz verdi.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan sonbahar pozları - 3

Pozam, paylaşımına "Assolisti sona sakladım" notunu düşerek bu kareyi paylaştı.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan sonbahar pozları - 4

REYTİNGLERDE YİNE ZİRVEDE

10. bölümü Star ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını, her üç kategoride de cuma akşamının en çok izlenen dizisi oldu. Dizi hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak sezonun reyting rekorunu kıran yapımı oldu.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan sonbahar pozları - 5

YENİ BÖLÜME DAİR İPUÇLARI 

Ferit ve Seyran arasında ipler kopuyor. Ferit mekan çıkışında Pelo’yla gazetecilere yakalanıyor. Durumu saklamak için herkes seferber oluyor.

YALI ÇAPKINI 11. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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