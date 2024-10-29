Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan yumurtalı köfte paylaşımı

"ZAMANLA BİRBİRİMİZİ SEVDİK"

Öte yandan ünlü çift, daha önce ilişkileri hakkında "Bizim şansımız, rol aldığımız ortak bir iş sayesinde birbirimizle tanışabilmiş olmak. Herkeste nasıl başlıyorsa öyle başladı aslında. Tanıştık, vakit geçirdik ve zamanla birbirimizi sevdik" açıklamasını yapmıştı.