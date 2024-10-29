Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan yumurtalı köfte paylaşımı
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran'ın ablası Suna karakterine hayat veren Beril Pozam, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Birkaç ay önce rol arkadaşı Ersin Arıcı ile dünyaevine giren Pozam, yumurtalı köfte yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.
Üç sezondur Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Suna Şanlı karakterini canlandıran Beril Pozam, oyunculuk performansı kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor.