Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan yumurtalı köfte paylaşımı

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran'ın ablası Suna karakterine hayat veren Beril Pozam, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Birkaç ay önce rol arkadaşı Ersin Arıcı ile dünyaevine giren Pozam, yumurtalı köfte yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan yumurtalı köfte paylaşımı - 1

Üç sezondur Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Suna Şanlı karakterini canlandıran Beril Pozam, oyunculuk performansı kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan yumurtalı köfte paylaşımı - 2

Beril Pozam, 2024 yılının Ağustos ayında Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in sağ kolu Abidin'e hayat veren Ersin Arıcı ile nikah masasına oturmuştu.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan yumurtalı köfte paylaşımı - 3

Aşkları dizi setinde başlayan ünlü çift, sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan yumurtalı köfte paylaşımı - 4

Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak sürdüren ünlü çiftten Beril Pozam, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan yumurtalı köfte paylaşımı - 5

MUTFAĞA GİRDİ, YUMURTALI KÖFTE YAPTI

Ünlü oyuncu, Şanlıurfa'ya özgü yumurtalı köfte yemeğini yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan yumurtalı köfte paylaşımı - 6

"SONUÇTA KÜTÜK ARTIK ŞANLIURFA"

Eşi Ersin Arıcı'nın Şanlıurfalı olduğunu hatırlatan Pozam, paylaşımına "Sonuçta kütük artık  Şanlıurfa" notunu düştü.

Beril Pozam'ın mutfak pozu büyük ilgi gördü.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan yumurtalı köfte paylaşımı - 7

"ZAMANLA BİRBİRİMİZİ SEVDİK"

Öte yandan ünlü çift, daha önce ilişkileri hakkında "Bizim şansımız, rol aldığımız ortak bir iş sayesinde birbirimizle tanışabilmiş olmak. Herkeste nasıl başlıyorsa öyle başladı aslında. Tanıştık, vakit geçirdik ve zamanla birbirimizi sevdik" açıklamasını yapmıştı.

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