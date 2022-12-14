Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın sevgilisi de oyuncu çıktı!

YALI ÇAPKINI KARAKTERİ HAKKINDA

Suna, Kazım ve Esme’nin büyük kızıdır. Antep’in parmakla gösterilen genç kızlarındandır. Hem çevreye göre daha eğitimli, hem de güzeldir. Hayali, mutlu bir yuva kurup yaşadığı konaktan kurtulabilmektir. Kardeşini ve annesini çok sever. İkisi için de her şeyi göze alabilecek yapıdadır. Diğer karakterler hakkında daha fazla öğrenmek için tıklayın.