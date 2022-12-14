Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın sevgilisi de oyuncu çıktı!

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer ve Emre Altuğ'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterini canlandıran oyuncu Beril Pozam, özel hayatıyla da gündemde.
Dizideki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncunun sevgilisi de aslında kendisi gibi oyuncu. İşte Pozam'ın çok merak edilen sevgilisi...
Hikayesini yine Gülseren Budayıcıoğlu'nu kaleme aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel, Pozam ile uzun süredir birliktelik yaşıyor.
Uğur Uzunel ve Pozam, 2019 yılında yayınlanan Afili Aşk dizisinde birlikte rol almışlardı.
İkilinin birlikteliğinin dizi setinde başladığı biliniyor.
Çift sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmayı pek tercih etmiyor.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde dizinin yapımcılığını üstlenen OGM Pictures'ın düzenlediği etkinlikte boy göstermişti.
Her cuma reytinglerde zirveye yerleşen Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları, bu özel etkinlikte bir araya geldi. Etkinliğin detayları için tıklayın...
Suna, Kazım ve Esme’nin büyük kızıdır. Antep’in parmakla gösterilen genç kızlarındandır. Hem çevreye göre daha eğitimli, hem de güzeldir. Hayali, mutlu bir yuva kurup yaşadığı konaktan kurtulabilmektir. Kardeşini ve annesini çok sever. İkisi için de her şeyi göze alabilecek yapıdadır. Diğer karakterler hakkında daha fazla öğrenmek için tıklayın.
Star ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizi, dün akşam yayınlanan bölümüyle her üç kategoride de yine Cuma akşamının en çok izlenen dizisi oldu.