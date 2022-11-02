Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir: Aşka inanmıyorum

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği her Cuma Star TV ekranlarında yayınlanan, reyting rekortmeni Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncularından Mert Ramazan Demir Vogue dergisine konuştu. Demir, “Çalışırken var olduğumu hissediyorum. Yaşadığımı en çok benim dışımda bir şey var etmeye çalışırken hissediyorum. Örneğin başka birini derinlemesine anladığımda. Hikayesini anladığım ve gerçekten duyduğum insanlardan bahsediyorum” ifadelerini kullandı.
Mesleğine nasıl yaklaştığı sorulduğunda düşüncelerini, “Burada çok büyük laflar etmek istemiyorum ama ben hayatımın bir dönemini oynayarak geçirdim. İzliyordum ve ‘o’ oluyordum. Bunu yaparken kamera karşısında veya sahnede değildim; bir gerçek yaratıyordum, kendimi ve diğerlerini buna inandırıyordum. Bu bana çok kıymetli geliyor” şeklinde özetledi.
Gerçek kelimesinin ne anlama geldiği sorusuna ise,“Bir insanın hayatta gerçekle yalan arasındaki farkı bilmesi, insanın kendini ne kadar tanıdığıyla alakalı. Gerçek ve yalan arasındaki farkı ancak kendimizle barışırsak anlarız. Ben en korktuğum ve en sevmediğim hislerle barışınca hayatımda her şey daha farklı bir hal aldı. Hissettiğimi kabul ettiğimde kendimle barıştım, kendimle barışınca da insanlarla barıştım. Kendinle barışmak için kendini bilmen ve bazı inançlardan özgürleşmen gerekiyor. Düşünce kalıplarından çıkınca kendini gerçekten tanımaya başlıyorsun. Bu biraz da kendin dışındaki her şeyi yok saymak aslında. 'Ailem benimle gurur duyacak mı'yı bir kenara bırakmak gerekiyor. Bu, her şeyden ve bütün düşünce kalıplarından bağımsız olarak hayatta sen olarak nerede durduğunu anlama çabası” cevabını verdi.
Ünlü oyuncu aşk için şu tanımı yapıyor; “Ben hayatta birini tanımakla ilgileniyorum. Birisiyle vakit geçirmekle ve o kişiyi çok yakından tanımakla alakadarım. Aşka inanmıyorum.”
Demir; 'Diyelim ki sen bir sahnedesin ve karşında bu dünyada yaşayan 8 milyarı aşkın insan var. Herkes orada ve sen onlara bir konuşma yapacaksın, ne derdin?' sorusuna ise “Lütfen herkes kendiyle ilgilensin. Kendinden başka hiçbir şeyi yargılamasın. Herkes ne yaşıyorsa onu yaşasın. Çünkü her şeyi yapabilecek varlıklarız. Kim ne yaşamak istiyorsa onun peşinden gidebilsin. Ben her geçen gün yaşayabileceğim en tuhaf ve gizemli şeyi deneyimlemek istiyorum hayatta. Mesela Peru’da ana rahmini deneyimlediğin çadırda zaman geçirmek istiyorum şamanlarla” diye cevap veriyor.
1998 yılında dünyaya gelen Demir, daha önce birçok projede yer aldı. Demir, Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio’da eğitim aldı. Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole’ün yaptığı 'I Am You'da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı. 2020’de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı 'Çıplak' isimli mini dizinin başrolünde yer aldı.
DİZİ
Yalı Çapkını
Öğretmen
Ölüm Zamanı
Çıplak
FİLM
I am You
Ufo (Film)