Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir: Aşka inanmıyorum

Gerçek kelimesinin ne anlama geldiği sorusuna ise,“Bir insanın hayatta gerçekle yalan arasındaki farkı bilmesi, insanın kendini ne kadar tanıdığıyla alakalı. Gerçek ve yalan arasındaki farkı ancak kendimizle barışırsak anlarız. Ben en korktuğum ve en sevmediğim hislerle barışınca hayatımda her şey daha farklı bir hal aldı. Hissettiğimi kabul ettiğimde kendimle barıştım, kendimle barışınca da insanlarla barıştım. Kendinle barışmak için kendini bilmen ve bazı inançlardan özgürleşmen gerekiyor. Düşünce kalıplarından çıkınca kendini gerçekten tanımaya başlıyorsun. Bu biraz da kendin dışındaki her şeyi yok saymak aslında. 'Ailem benimle gurur duyacak mı'yı bir kenara bırakmak gerekiyor. Bu, her şeyden ve bütün düşünce kalıplarından bağımsız olarak hayatta sen olarak nerede durduğunu anlama çabası” cevabını verdi.