Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir: Aşka inanmıyorum

MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR?

1998 yılında dünyaya gelen Demir, daha önce birçok projede yer aldı. Demir, Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio’da eğitim aldı. Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole’ün yaptığı 'I Am You'da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı. 2020’de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı 'Çıplak' isimli mini dizinin başrolünde yer aldı.



DİZİ



Yalı Çapkını

Öğretmen

Ölüm Zamanı

Çıplak



FİLM



I am You

Ufo (Film)