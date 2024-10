İkiliye yakın bir kaynak "Birlikte çalışıyorlar. Angelina şu sıralar ailesine odaklanmış durumda, kimseyle görüşmüyor" ifadelerini kullandı.

Gerçek adı Kingsley James McLean Daley olan Akala, 2000'li yılların başında müzisyenliğe adım attı ve aynı zamanda Natives: Race & Class in the Ruins of Empire adlı kitabın yazarı.