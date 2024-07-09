Yapay zeka güzellik yarışmasının kazananı belli oldu: Adaylar arasında iki Türk vardı

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN KATILDILAR

Nisan ayında Fanvue Dünya Yapay Zeka Oluşturucu Ödülleri (WAICA) tarafından düzenlenen benzeri görülmemiş yarışma, dünyanın dört bir yanından yapay zeka ile yaratılan kadınları bir araya getirdi.

Fanvue kurucu ortağı Will Monange, The Post'a yaptığı açıklamada, "[WAICAs] tarafından verilen bu ilk ödüle gösterilen ilgi inanılmazdı. Ödüller, içerik oluşturanların başarılarını kutlamak, standartları yükseltmek ve Yapay Zeka İçerik Oluşturucu ekonomisi için olumlu bir gelecek şekillendirmek için harika bir mekanizma oldu" dedi.

Güzellik, teknoloji ve sosyal medya varlığı gibi kategorilerde en yüksek puanı alan yarışmacılar, ilk 10 finalist arasına girmişti.