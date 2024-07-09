Yapay zeka güzellik yarışmasının kazananı belli oldu: Adaylar arasında iki Türk vardı
Dünyanın yapay zeka tarafından üretilen kadınlara yönelik ilk güzellik yarışması "Miss AI"da kazananlar açıklandı. Bilgisayar tarafından üretilen kadınlar güzellik yarışmasında karşı karşıya geldi ve kazanan isim Faslı influencer Kenza Layli oldu. Yapay zeka güzellik yarışmasında finale kalan isimler arasında iki Türk vardı.
Dünyanın yapay zeka tarafından oluşturulan ilk güzellik yarışmasında kazananlar belli oldu. Tamamı yapay zeka ile oluşturulan modeller, Dünya Yapay Zeka Yaratıcıları Ödülleri'nde (WAICA)karşı karşıya geldi.
Yapay zeka ile yaratılan bin 500 model, gerçekçilikleri ve teknik özellikleri açısından değerlendirildi. Modeller, 20 bin dolarlık ödül için yarışıyordu.