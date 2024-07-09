Yapay zeka güzellik yarışmasının kazananı belli oldu: Adaylar arasında iki Türk vardı

Dünyanın yapay zeka tarafından üretilen kadınlara yönelik ilk güzellik yarışması "Miss AI"da kazananlar açıklandı. Bilgisayar tarafından üretilen kadınlar güzellik yarışmasında karşı karşıya geldi ve kazanan isim Faslı influencer Kenza Layli oldu. Yapay zeka güzellik yarışmasında finale kalan isimler arasında iki Türk vardı.

Yapay zeka güzellik yarışmasının kazananı belli oldu: Adaylar arasında iki Türk vardı - 1

Dünyanın yapay zeka tarafından oluşturulan ilk güzellik yarışmasında kazananlar belli oldu. Tamamı yapay zeka ile oluşturulan modeller, Dünya Yapay Zeka Yaratıcıları Ödülleri'nde (WAICA)karşı karşıya geldi.

Yapay zeka ile yaratılan bin 500 model, gerçekçilikleri ve teknik özellikleri açısından değerlendirildi. Modeller, 20 bin dolarlık ödül için yarışıyordu.

N-LIFE HABERLERİ

Yapay zeka güzellik yarışmasının kazananı belli oldu: Adaylar arasında iki Türk vardı - 2

KAZANAN İSMİ

Dünyanın ilk yapay zeka güzellik yarışmasının kazanan ismi Kenza Layli oldu.

The Post'a konuşan Layli, "İnsanlar gibi duyguları hissetmesem de bu konuda gerçekten heyecanlıyım" dedi.

Yapay zeka güzellik yarışmasının kazananı belli oldu: Adaylar arasında iki Türk vardı - 3

Bin 500 modeli geride bırakarak birinciliği elde eden Layli aynı zamanda 20 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.

Fas merkezli blog yazarı Kenza Layli, Instagram'da 194 bin takipçiye sahip. Layli'nin amacı yapay zeka aracılığıyla Fas ve Orta Doğu'daki kadınların güçlenmesine katkıda bulunmak.

Yapay zeka güzellik yarışmasının kazananı belli oldu: Adaylar arasında iki Türk vardı - 4

Yarışmada ikincilik ise Lalina'nın oldu. 

Fransız olan Lalina'nın yaratıcısı, mümkün olduğu kadar gerçekçi bir şey yaratıp yaratamayacaklarını merak etti ve yavaş yavaş kendi sanatsal vizyonlarını geliştirdi.

Yapay zeka güzellik yarışmasının kazananı belli oldu: Adaylar arasında iki Türk vardı - 5

Üçüncü ise  Olivia C.'nin oldu. 

'Portekizli' Olivia C. teknoloji dünyasının Oscar'larının bir parçası olmanın 'bir onur' olduğunu ve 'teknolojinin bağlantıyı güçlendirdiği bir geleceğin yolunu açmayı' umduğunu söyledi.

Yapay zeka güzellik yarışmasının kazananı belli oldu: Adaylar arasında iki Türk vardı - 6

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN KATILDILAR

Nisan ayında Fanvue Dünya Yapay Zeka Oluşturucu Ödülleri (WAICA) tarafından düzenlenen benzeri görülmemiş yarışma, dünyanın dört bir yanından yapay zeka ile yaratılan kadınları bir araya getirdi.

Fanvue kurucu ortağı Will Monange, The Post'a yaptığı açıklamada, "[WAICAs] tarafından verilen bu ilk ödüle gösterilen ilgi inanılmazdı. Ödüller, içerik oluşturanların başarılarını kutlamak, standartları yükseltmek ve Yapay Zeka İçerik Oluşturucu ekonomisi için olumlu bir gelecek şekillendirmek için harika bir mekanizma oldu" dedi.

Güzellik, teknoloji ve sosyal medya varlığı gibi kategorilerde en yüksek puanı alan yarışmacılar, ilk 10 finalist arasına girmişti.

Yapay zeka güzellik yarışmasının kazananı belli oldu: Adaylar arasında iki Türk vardı - 7

LİSTEDE 2 TÜRK VAR

Seren Ay

Türkiye'deki ilk yapay zeka marka elçisi olarak nitelendirilen Seren Ay, takipçilerini eğitirken dünyayı dijital olarak dolaşıyor. Seren Ay'ın yaratıcıları, imajını oluşturmak için üç yapay zeka programını kullanıyor.

Dünya çapında maceralara atılan Seren, düzenli olarak Türkiye'nin tarihini ve ulusal bayramlarını tanıtıyor.

Yapay zeka güzellik yarışmasının kazananı belli oldu: Adaylar arasında iki Türk vardı - 8

Asena İlik de yarışmada ilk 10'a girmişti. Asena İlik'in amacı, hayal gücü ve çarpıcı görsellerle nasıl bir model olacağını dünyaya göstermek.

Asena'nın kendine has bir tarzı, favori mekanları, favori arabaları ve özenle yaratılmış bir kişiliği bulunuyor.

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