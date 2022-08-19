Galeri

Yapılan araştırmalar Will Smith'in itibarının Oscar'daki tokat nedeniyle zedelendiğini ortaya koydu

Haberler - ntv.com.tr | 19.08.2022 - 09:57 - Son Güncelleme : 19.08.2022 - 10:05

94. Oscar Ödülleri töreninde sahneye çıkarak komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith'in saygınlık sıralamasında gerilediği ortaya çıktı.

Yapılan araştırmalar Will Smith'in itibarının Oscar'daki tokat nedeniyle zedelendiğini ortaya koydu - 1

94'üncü Oscar Ödülleri’nde oyuncu ’in sahneye çıkıp komedyen 'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı.

Yapılan araştırmalar Will Smith'in itibarının Oscar'daki tokat nedeniyle zedelendiğini ortaya koydu - 2

Yapılan araştırmalara göre, eşiyle ilgili yaptığı espri nedeniyle sahneye çıkıp Rock’a tokat atan Smith’in itibarı büyük ölçüde zedelendi.

Yapılan araştırmalar Will Smith'in itibarının Oscar'daki tokat nedeniyle zedelendiğini ortaya koydu - 3

ŞÖHRETİ SARSILDI

Ünlülerin sektördeki konum ve saygınlığını ölçen Q Score’dan elde edilen veriler, yaşanan hadisenin ardından 5 ay geçmesine rağmen Smith’in şöhretinin sarsıldığını ortaya koydu.

Yapılan araştırmalar Will Smith'in itibarının Oscar'daki tokat nedeniyle zedelendiğini ortaya koydu - 4

SAYGIN AKTÖRLER ARASINDAYDI

ABD’den 1800 kişinin katıldığı ankette, ülkenin olumlu imaj çizen ilk 5 yada 10 aktörü arasında yer alan Smith, daha önce Tom Hanks ve Denzel Washington gibi saygın oyuncuların arasında yer alıyordu.

Yapılan araştırmalar Will Smith'in itibarının Oscar'daki tokat nedeniyle zedelendiğini ortaya koydu - 5

EŞİ DE ETKİLENDİ

Ancak Oscar hadisesinin ardından Smith’in Q Score’daki puanı geriledi. Aynı şekilde, Smith’in eşi oyuncu Jada Pinkett Smith’in de itibarında ciddi bir zedelenme görüldü.

Yapılan araştırmalar Will Smith'in itibarının Oscar'daki tokat nedeniyle zedelendiğini ortaya koydu - 6

Buna karşılık, sahnede kendisine tokat atılan Rock’ın saygınlığında hiçbir değişim gözlenmedi.

Yapılan araştırmalar Will Smith'in itibarının Oscar'daki tokat nedeniyle zedelendiğini ortaya koydu - 7

Smith’in bu düşüşünü yorumlayan uzmanlar, Tiger Wood’un ihanet haberi veya Johnny Depp’in karalama davası gibi hadiselerin daha kötü sonuçları olduğunu ortaya koydu.

Yapılan araştırmalar Will Smith'in itibarının Oscar'daki tokat nedeniyle zedelendiğini ortaya koydu - 8

ÖZÜR DİLEDİ

Smith yaşanan olayla ilgili "Chris, senden özür dilerim. Davranışım kabul edilemezdi. Ne zaman konuşmaya hazır hissedersen ben buradayım" diye konuşmuştu.

Yapılan araştırmalar Will Smith'in itibarının Oscar'daki tokat nedeniyle zedelendiğini ortaya koydu - 9

"BELLİ Kİ HİÇ SURATINA YUMRUK YEMEMİŞ"

Konuyla ilgili çok fazla yorum yapmayan Rock ise Oscar’daki hadiseye atıfta bulunarak “Sözlerin acıttığını söyleyenler belli ki suratına hiç yumruk yememiş” ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, Oscar'daki tokat olayı sonrası reyting'lerin yüksek gelmesinin ardından komedyen Chris Rock'ın Oscar 2023 törenini de sunmasına sıcak bakıldığı biliniyor.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER