Yapılan araştırmalar Will Smith'in itibarının Oscar'daki tokat nedeniyle zedelendiğini ortaya koydu

Haberler - ntv.com.tr | 19.08.2022 - 09:57 - Son Güncelleme : 19.08.2022 - 10:05
94'üncü Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı.
Yapılan araştırmalara göre, eşiyle ilgili yaptığı espri nedeniyle sahneye çıkıp Rock’a tokat atan Smith’in itibarı büyük ölçüde zedelendi.
Ünlülerin sektördeki konum ve saygınlığını ölçen Q Score’dan elde edilen veriler, yaşanan hadisenin ardından 5 ay geçmesine rağmen Smith’in şöhretinin sarsıldığını ortaya koydu.
ABD’den 1800 kişinin katıldığı ankette, ülkenin olumlu imaj çizen ilk 5 yada 10 aktörü arasında yer alan Smith, daha önce Tom Hanks ve Denzel Washington gibi saygın oyuncuların arasında yer alıyordu.
Ancak Oscar hadisesinin ardından Smith’in Q Score’daki puanı geriledi. Aynı şekilde, Smith’in eşi oyuncu Jada Pinkett Smith’in de itibarında ciddi bir zedelenme görüldü.
Buna karşılık, sahnede kendisine tokat atılan Rock’ın saygınlığında hiçbir değişim gözlenmedi.
Smith’in bu düşüşünü yorumlayan uzmanlar, Tiger Wood’un ihanet haberi veya Johnny Depp’in karalama davası gibi hadiselerin daha kötü sonuçları olduğunu ortaya koydu.
Smith yaşanan olayla ilgili "Chris, senden özür dilerim. Davranışım kabul edilemezdi. Ne zaman konuşmaya hazır hissedersen ben buradayım" diye konuşmuştu.
Konuyla ilgili çok fazla yorum yapmayan Rock ise Oscar’daki hadiseye atıfta bulunarak “Sözlerin acıttığını söyleyenler belli ki suratına hiç yumruk yememiş” ifadesini kullanmıştı.
Öte yandan, Oscar'daki tokat olayı sonrası reyting'lerin yüksek gelmesinin ardından komedyen Chris Rock'ın Oscar 2023 törenini de sunmasına sıcak bakıldığı biliniyor.