Yapım şirketinden Kanye West’e 7,1 milyon dolarlık dava

Haberler | 18.07.2022 - 08:30
Geçtiğimiz aylarda ayrıldığı Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson’a attığı mesajlarla gündeme gelen Kanye West'in başı yapım şirketiyle dertte.
Kanye West’in konserlerinin yapımcı şirketi yıldız şarkıcının şöhretini ve itibarını kullanarak iş birliklerinden yararlandığını, ödeme yapmadığını öne sürerek 7,1 milyon dolarlık dava açtı.
Los Angeles merkezli Phantom Labs şirketi, West’in Drake ile birlikte sahne aldığı Aralık 2021’de yeni bir sahne seti yarattığını, ayrıca Donda 2 albümünde ve iptal edilen 2022 Coachella'da beraber çalıştıklarını vurguladı.
Davada, Phantom’ın birden fazla talepte bulunmasına rağmen West’in ödeme yapmadığı belirtiliyor.
Şirketten yapılan açıklamada, “Ye ile yaptığımız işten inanılmaz gurur duyuyoruz ve böyle verimli bir ilişkinin bu noktaya gelmesinden hayal kırıklığına uğradık" denildi.