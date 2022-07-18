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Yapım şirketinden Kanye West’e 7,1 milyon dolarlık dava

Haberler | 18.07.2022 - 08:30

Kanye West’in konserlerinin yapımcı şirketi yıldız şarkıcının şöhretini ve itibarını kullanarak iş birliklerinden yararlandığını, ödeme yapmadığını öne sürerek 7,1 milyon dolarlık dava açtı.

Yapım şirketinden Kanye West’e 7,1 milyon dolarlık dava - 1

Geçtiğimiz aylarda ayrıldığı Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson’a attığı mesajlarla gündeme gelen 'in başı yapım şirketiyle dertte.

Yapım şirketinden Kanye West’e 7,1 milyon dolarlık dava - 2

Kanye West’in konserlerinin yapımcı şirketi yıldız şarkıcının şöhretini ve itibarını kullanarak iş birliklerinden yararlandığını, ödeme yapmadığını öne sürerek 7,1 milyon dolarlık dava açtı.

Yapım şirketinden Kanye West’e 7,1 milyon dolarlık dava - 3

Los Angeles merkezli Phantom Labs şirketi, West’in Drake ile birlikte sahne aldığı Aralık 2021’de yeni bir sahne seti yarattığını, ayrıca Donda 2 albümünde ve iptal edilen 2022 Coachella'da beraber çalıştıklarını vurguladı.

Yapım şirketinden Kanye West’e 7,1 milyon dolarlık dava - 4

Davada, Phantom’ın birden fazla talepte bulunmasına rağmen West’in ödeme yapmadığı belirtiliyor.

Yapım şirketinden Kanye West’e 7,1 milyon dolarlık dava - 5

Şirketten yapılan açıklamada, “Ye ile yaptığımız işten inanılmaz gurur duyuyoruz ve böyle verimli bir ilişkinin bu noktaya gelmesinden hayal kırıklığına uğradık" denildi.

N-LIFE HABERLERİ

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