Yasemin Kay Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile barıştı!

Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu kızı Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı ancak kilinin birlikteliği uzun sürmemişti.



"Amerikalı Aynasız" ismiyle bilinen Erdal Kaya geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı.