Yasemin Kay Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile barıştı!

Yasemin Allen, geçtiğimiz aylarda gönlünü eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya'ya kaptırmıştı. Kısa bir süre sonra ayrılık kararı alan çiftin barıştığı ortaya çıktı.

Yasemin Kay Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile barıştı! - 1

Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu kızı Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı ancak kilinin birlikteliği uzun sürmemişti.

"Amerikalı Aynasız" ismiyle bilinen Erdal Kaya geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

Yasemin Kay Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile barıştı! - 2

Los Angeles'a giden 35 yaşındaki Allen'in fotoğrafını paylaşan Kaya, "Biraz kafa dağıtma zamanı" notunu düştü.

Bu paylaşımın ardından çiftin barıştığına dair iddialar ortaya atıldı.

Yasemin Kay Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile barıştı! - 3

İDDİALAR DOĞRU ÇIKTI

Amerika'daki sürpriz buluşmanın ardından ünlü oyuncu, Erdal Kaya ile el ele fotoğrafını paylaştı.

Yasemin Kay Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile barıştı! - 4

New York'ta olduğunu duyuran Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile barıştığını doğruladı.

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