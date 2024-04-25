Yasemin Şefkatli: Ayelikomuz operasyonda

İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebekleri geçtiğimiz aylarda dünyaya geldi. Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Şefkatli, kalbinde sorun olan İbrahim Ayel'in operasyon geçireceğini duyurmuştu. Sabah saatlerinde oğlunun ameliyata alındığını duyuran Şefkatli'den Ayel'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi.

Yasemin Şefkatli: Ayelikomuz operasyonda - 1

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta ikiz bebeklerine kavuşmuştu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Yasemin Şefkatli: Ayelikomuz operasyonda - 2

"AYEL'İN KALP SORUNUNU BİLİYORDUK"

Ancak bebeklerden İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğu ve operasyon geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Tedavi sonrası hastanede gözlem altında tutulan ve birkaç gün önce evine giden Ayel bebek ile ilgili Yasemin Şefkatli "Aslında biz 21'inci haftadan beri Ayel'in kalp sorununu biliyorduk. Her hafta kontrolümüz vardı, bazen haftada iki. Çok fazla doktor Ayel'in kalbini gördü ve doğduğunda operasyon geçireceğini biliyorduk. Ben burada aslında iyi kötü bir sürü şeyi paylaşıyorum ama bu sorunu kendi içimizde sindirip, çözüme gitmeye odaklandık. Doğum sonrası operasyon duyulunca çok fazla dua aldık, o kadar güzel mesajlar geldi ki bana da güç oldu. Önümüzde biraz daha bir süreç var ama bebiş çok güçlü, her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Yasemin Şefkatli: Ayelikomuz operasyonda - 3

Geçtiğimiz haftalarda Yasemin Şefkatli, İbrahim Ayel'in bir operasyon daha geçireceğini duyurdu.

Şefkatli, "Evet dün bu konuyu konuşamadık. Ayel'i dün doktoru çok iyi gördü. Bu ay sonu operasyonu var. Bu bir süreç ve her şey güzel gidecek inşallah ayrıca iyi ki varsınız" demişti.

Yasemin Şefkatli: Ayelikomuz operasyonda - 4

Oğlunun ikinci ameliyata alındığını duyuran Şefkatli, sevenlerinden dua istedi.

Yasemin Şefkatli: Ayelikomuz operasyonda - 5

 Şefkatli, "Ayelikomuz, operasyonda. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu?" ifadelerini kullandı.

Yasemin Şefkatli: Ayelikomuz operasyonda - 6

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİTTİ"

Saatler sonra Şefkatli'den oğlu Ayel'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Şefkatli, paylaşımında "Dün gündüz geldik hastaneye, Ayel bu sabah operasyona girdi. Süreci artık bildiğiniz için ben de bugün sizinle paylaşmak istedim tekrardan. Yoğun bakımdan çıkması, kendine gelmesi derken anca yazabiliyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Ne denir bilmiyorum. Mesajlarınızı okudukça gözlerim dolu dolu oluyor. Her şey inandığım gibi çok güzel gitti. Artık doktorumuzun kontrolünde daha rahat bir sürece girdik. Her şeye bin şükür. Ayelikomun bir ailesi de burada. Dualarınız için teşekkür ederiz" dedi.

Yasemin Şefkatli: Ayelikomuz operasyonda - 7

Öte yandan oğullarının yüzünü göstermeyen ünlü isim, paylaşımına "Sizinle geçen 3 ay. Her gününe bin şükür. Sizi çok seviyorum aşklarım" ifadelerini not düşmüştü.

Yasemin Şefkatli: Ayelikomuz operasyonda - 8
Yasemin Şefkatli: Ayelikomuz operasyonda - 9
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