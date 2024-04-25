Yasemin Şefkatli: Ayelikomuz operasyonda
İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebekleri geçtiğimiz aylarda dünyaya geldi. Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Şefkatli, kalbinde sorun olan İbrahim Ayel'in operasyon geçireceğini duyurmuştu. Sabah saatlerinde oğlunun ameliyata alındığını duyuran Şefkatli'den Ayel'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi.
Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta ikiz bebeklerine kavuşmuştu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.