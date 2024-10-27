Yasemin Şefkatli duyurdu: Koronavirüse yakalandılar

Şefkatli "Ailecek Covid olduk. Eskisi gibi değil, neyse ki ama şu ara baya yoğunuz. Hafta sonu kalabalığa girdik ve hepimiz hastayız. İşin özeti, lütfen dikkat edin. Hastaysanız dışarı çıkmak zorunda değilseniz. Lütfen hastaysanız dışarıya çıkmayın. Kimseleri hasta etmeyelim" ifadelerini kullandı.