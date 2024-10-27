Yasemin Şefkatli duyurdu: Koronavirüse yakalandılar

2021 yılından bu yana İdo Tatlıses ile mutlu beraberliği süren Yasemin Şefkatli, yaklaşık 9 ay önce ikiz oğullarını kucağına almıştı. Şimdilerde bebekleriyle ilgilenen ünlü isim, ailecek koronavirüse yakalandıklarını açıkladı.

Yasemin Şefkatli duyurdu: Koronavirüse yakalandılar - 1

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Yasemin Şefkatli duyurdu: Koronavirüse yakalandılar - 2

İLK KEZ ANNE-BABA OLDULAR

İlk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Tatlıses çifti, şimdilerde anne-baba olmanın keyfini çıkarıyor.

Yasemin Şefkatli duyurdu: Koronavirüse yakalandılar - 3

Zaman zaman eşi ve çocuklarıyla mutlu karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Yasemin Şefkatli, ailecek koronavirüse yakalandıklarını açıkladı.

Yasemin Şefkatli duyurdu: Koronavirüse yakalandılar - 4

Şefkatli "Ailecek Covid olduk. Eskisi gibi değil, neyse ki ama şu ara baya yoğunuz. Hafta sonu kalabalığa girdik ve hepimiz hastayız. İşin özeti, lütfen dikkat edin. Hastaysanız dışarı çıkmak zorunda değilseniz. Lütfen hastaysanız dışarıya çıkmayın. Kimseleri hasta etmeyelim" ifadelerini kullandı.

Yasemin Şefkatli duyurdu: Koronavirüse yakalandılar - 5
Yasemin Şefkatli duyurdu: Koronavirüse yakalandılar - 6
Yasemin Şefkatli duyurdu: Koronavirüse yakalandılar - 7
Yasemin Şefkatli duyurdu: Koronavirüse yakalandılar - 8
Yasemin Şefkatli duyurdu: Koronavirüse yakalandılar - 9
Yasemin Şefkatli duyurdu: Koronavirüse yakalandılar - 10
Yasemin Şefkatli duyurdu: Koronavirüse yakalandılar - 11
Yasemin Şefkatli duyurdu: Koronavirüse yakalandılar - 12
Yasemin Şefkatli duyurdu: Koronavirüse yakalandılar - 13
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