Yasemin Şefkatli eşi İdo Tatlıses ve oğlunu paylaştı: Babasına trip atıyor

İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği ve İbrahim Ayel ile Sinan Emir adında ikiz oğulları olan Yasemin Şefkatli, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Eşi ve ikiz oğullarından birini fotoğraflayan Şefkatli, paylaşımına "Babasına trip atıyor" notunu düştü.

Yasemin Şefkatli eşi İdo Tatlıses ve oğlunu paylaştı: Babasına trip atıyor - 1

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile 2021 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz ocak ayında ilk çocuklarını kucağına aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Yasemin Şefkatli eşi İdo Tatlıses ve oğlunu paylaştı: Babasına trip atıyor - 2

İKİZ OĞULLARI OLDU

İkiz oğulları olan ünlü çift, bebeklerden birine İbrahim Ayel, diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

Yasemin Şefkatli eşi İdo Tatlıses ve oğlunu paylaştı: Babasına trip atıyor - 3

Şimdilerde oğullarıyla ilgilenen Yasemin Şefkatli, eşi ve çocuklarıyla paylaşım yaptı.

Yasemin Şefkatli eşi İdo Tatlıses ve oğlunu paylaştı: Babasına trip atıyor - 4

"DURAMIYORDUK YERİMİZDE "

İkizlerden biriyle poz veren Şefkatli, "Durmuyorduk yerimizde" derken; eşi ve diğer oğlunu da takipçileriyle paylaştı.

Yasemin Şefkatli eşi İdo Tatlıses ve oğlunu paylaştı: Babasına trip atıyor - 5

Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses ile oğlunun fotoğrafına ise "Babasına trip atıyor" notunu düştü.

Yasemin Şefkatli eşi İdo Tatlıses ve oğlunu paylaştı: Babasına trip atıyor - 6

"İDO MÜTHİŞ BİR BABA"

Öte yandan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz aylarda bir davete katılmış ve muhabirlerle sohbet etmişti. Ünlü isim, "İdo Tatlıses nasıl bir baba?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Müthiş bir baba. İdo şu ara çok çalışıyor ama çocuklara o kadar güzel zaman ayırıyor ki çok mutlu oluyorum."

Yasemin Şefkatli eşi İdo Tatlıses ve oğlunu paylaştı: Babasına trip atıyor - 7

"İBRAHİM AYEL ADININ HAKKINI VERİYOR"

İkiz oğulları ile ilgili de konuşan Şefkatli "Biri daha baskın biri daha güler yüzlü. İbrahim Ayel daha ağır, adının hakkını veriyor. Sinan Emir daha güleç, neşeli. İkisi de çok şeker ama Ayel daha ağır bir bebek. Bakalım büyüdükçe nasıl olacaklar?" demişti.

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