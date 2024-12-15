Yasemin Şefkatli eşi İdo Tatlıses ve oğlunu paylaştı: Babasına trip atıyor

"İBRAHİM AYEL ADININ HAKKINI VERİYOR"

İkiz oğulları ile ilgili de konuşan Şefkatli "Biri daha baskın biri daha güler yüzlü. İbrahim Ayel daha ağır, adının hakkını veriyor. Sinan Emir daha güleç, neşeli. İkisi de çok şeker ama Ayel daha ağır bir bebek. Bakalım büyüdükçe nasıl olacaklar?" demişti.