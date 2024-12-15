Yasemin Şefkatli eşi İdo Tatlıses ve oğlunu paylaştı: Babasına trip atıyor
İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği ve İbrahim Ayel ile Sinan Emir adında ikiz oğulları olan Yasemin Şefkatli, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Eşi ve ikiz oğullarından birini fotoğraflayan Şefkatli, paylaşımına "Babasına trip atıyor" notunu düştü.
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile 2021 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz ocak ayında ilk çocuklarını kucağına aldı.