Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'ten oğullarıyla yeni kare: Onların güldüğünü yakaladık

2021 yılından bu yana mutlu beraberlikleri devam eden Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, 22 Ocak'ta ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde ikiz oğullarıyla tatilde olan ünlü çiftten Şefkatli, ailesiyle pozlarını paylaştı.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'ten oğullarıyla yeni kare: Onların güldüğünü yakaladık - 1

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te iki oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'ten oğullarıyla yeni kare: Onların güldüğünü yakaladık - 2

Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini yaşayan ve oğullarıyla ilgilenen Tatlıses çifti, tatile çıktı.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'ten oğullarıyla yeni kare: Onların güldüğünü yakaladık - 3

OĞULLARININ YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ

Çeşme'ye giden Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, geçtiğimiz hafta ikizlerin yüzünü ilk kez göstermişti. Ayel ve Emir, babaları İdo Tatlıses'e benzetilmişti.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'ten oğullarıyla yeni kare: Onların güldüğünü yakaladık - 4

MUTLU AİLE POZU

Bebekleriyle sık sık objektif karşısına geçen ünlü çiftten Şefkatli, mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'ten oğullarıyla yeni kare: Onların güldüğünü yakaladık - 5

Ünlü isim, eşi ve çocuklarıyla pozuna "Bizim değil onların güldüğünü yakaladık" notunu düştü.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'ten oğullarıyla yeni kare: Onların güldüğünü yakaladık - 6

DERYA TUNA'DAN YORUM

Oğlu, gelini ve torunlarına kayıtsız kalamayan Derya Tuna da Şefkatli'nin paylaşımına "Hayat sizi hep güldürsün" yorumunu yaptı.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'ten oğullarıyla yeni kare: Onların güldüğünü yakaladık - 7

İKİZLER İLK KEZ DENİZDE

Öte yandan Tatlıses çifti birkaç gün önce de oğulları Ayel ve Emir'i denizle tanıştırmıştı. Şefkatli, bu anları "İlk denizimiz hayırlı olsun" notuyla paylaşmıştı.

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