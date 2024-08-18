Yasemin Şefkatli oğlu Emir'in emeklediği anları paylaştı

İdo Tatlıses ile 2021 yılından bu yana mutlu beraberliği devam eden Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta ikiz oğullarını dünyaya getirdi. Şimdilerde oğullarıyla ilgilenen ve Bodrum'da olan ünlü isim, ikizlerden Emir'in emeklediği anları takipçileriyle paylaştı.

Yasemin Şefkatli oğlu Emir'in emeklediği anları paylaştı - 1

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te iki oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Yasemin Şefkatli oğlu Emir'in emeklediği anları paylaştı - 2

Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini yaşayan ve oğullarıyla ilgilenen Tatlıses çifti, Çeşme'nin ardından Bodrum'a gitti.

Yasemin Şefkatli oğlu Emir'in emeklediği anları paylaştı - 3

Bodrum'da tatilin tadını çıkaran ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, ikizlerden Emir'in  emeklediği anları takipçileriyle paylaştı.

Yasemin Şefkatli oğlu Emir'in emeklediği anları paylaştı - 4

"İLK ADIMLARI OLMASA DA"

Yasemin Şefkatli, Sinan Emir'in emeklediği anlara "İlk adımları olmasa da" notunu düştü.

Yasemin Şefkatli oğlu Emir'in emeklediği anları paylaştı - 5

"İKİSİNİN AĞLAMA SESİYLE HAYATIM BAŞKA ANLAM KAZANDI"

Öte yandan Yasemin Şefkatli, aylar önce hamilelikte yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaşmıştı.

Yasemin Şefkatli oğlu Emir'in emeklediği anları paylaştı - 6

3 ay boyunca mide bulantısı yaşadığını anlatan ve ardından böbrek enfeksiyonu geçirdiğini açıklayan Şefkatli, "20 Ocak gecesi bir sancı başladı. Apar topar hastaneye gittik ve iki gün boyunca doğumu bekledim. 22 Ocak sabahı ikisinin de ağlama sesiyle hayatım başka bir anlam kazandı" ifadelerini kullanmıştı.

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