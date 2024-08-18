Yasemin Şefkatli oğlu Emir'in emeklediği anları paylaştı
İdo Tatlıses ile 2021 yılından bu yana mutlu beraberliği devam eden Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta ikiz oğullarını dünyaya getirdi. Şimdilerde oğullarıyla ilgilenen ve Bodrum'da olan ünlü isim, ikizlerden Emir'in emeklediği anları takipçileriyle paylaştı.
Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te iki oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.