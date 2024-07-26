Yasemin Şefkatli paylaştı: Ayel ve Emir'den yeni kare

2021 yılından bu yana mutlu beraberlikleri devam eden Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, 22 Ocak'ta ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde ikiz oğullarıyla tatilde olan ünlü çiftten Şefkatli, Ayel ve Emir'in yeni pozunu takipçileriyle paylaştı.

Yasemin Şefkatli paylaştı: Ayel ve Emir'den yeni kare - 1

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te iki oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Yasemin Şefkatli paylaştı: Ayel ve Emir'den yeni kare - 2

Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini yaşayan ve oğullarıyla ilgilenen Tatlıses çifti, tatile çıktı.

Yasemin Şefkatli paylaştı: Ayel ve Emir'den yeni kare - 3

Çeşme'ye giden Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, bebekleriyle sık sık objektif karşısına geçiyor.

Yasemin Şefkatli paylaştı: Ayel ve Emir'den yeni kare - 4

"SİZİNLE GEÇEN HER SANİYEYE ŞÜKÜRLER OLSUN"

Şefkatli, birkaç gün önce 6 aylık oğullarının yeni pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Yasemin Şefkatli paylaştı: Ayel ve Emir'den yeni kare - 5

Yasemin Şefkatli, paylaşımına "6.ay... Sizinle geçen her saniyeye binlerce kez şükürler olsun" ifadelerini not düşmüştü.

Yasemin Şefkatli paylaştı: Ayel ve Emir'den yeni kare - 6

Oğullarıyla yakından ilgilenen Yasemin Şefkatli, Ayel ve Emir'in bu pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

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