Yasemin Şefkatli Tatlıses: Birbirimize çok yapışık yaşıyoruz

2021 yılından bu yana mutlu beraberlikleri devam eden Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, 22 Ocak'ta ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde ikiz oğullarıyla tatilde olan ünlü çift, katıldıkları programda yaptıkları açıklamalarla gündeme geldi.

Yasemin Şefkatli Tatlıses: Birbirimize çok yapışık yaşıyoruz - 1

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te iki oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini yaşayan ve oğullarıyla ilgilenen Tatlıses çifti, Saba Tümer’le Bu Yaz adlı YouTube programına konuk oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Yasemin Şefkatli Tatlıses: Birbirimize çok yapışık yaşıyoruz - 2

İDO TATLISES'İN OYUNCULUK ANISI

Ünlü çiftten İdo Tatlıses "6-7 yıl önce Fırat Parlak’la bir dizi projesi için imza attık, anlaştık. Sonrasında şarkıcılığa devam ettim. ‘Sen’ şarkım patladı. Ayda alacağım paranın iki katını, bir günde kazanmaya başladım. İşler artmaya başladı. Fırat Abi ‘Şarkıcılığa mı devam edeceksin?’ diye sordu. Ben de 'İyi gidiyoruz' dedim. O proje rafa kalktı. Ama oyunculukla alakalı böyle bir anım var" dedi.

Yasemin Şefkatli Tatlıses: Birbirimize çok yapışık yaşıyoruz - 3

İdo Tatlıses, eşi Yasemin Tatlıses’in yanından ayrılamadığını “Yasemin'e çok alıştım. Hep yan yana olalım istiyorum" sözleriyle ifade etti.

Yasemin Şefkatli Tatlıses: Birbirimize çok yapışık yaşıyoruz - 4

Yasemin Şefkatli Tatlıses  “İnsanlar kıskançlık gibi algılıyor ama hiç öyle değil, biz birbirimize çok yapışık yaşıyoruz” sözleriyle ifade etti.

Tatlıses "Bizim aramızda öyle kıskançlık, 'Şuraya gidemezsin', 'Buraya gidemezsin' yoktur. Biz sadece birbirimize çok bağlı yaşadığımız için bazı şeyleri yapıyoruz veya yapmıyoruz"

Yasemin Şefkatli Tatlıses: Birbirimize çok yapışık yaşıyoruz - 5

Öte yandan Bodrum'da tatilin tadını çıkaran ünlü çiftin ikizleri Sinan Emir ve İbrahim Ayel, geçtiğimiz günlerde 7 aylık oldu.

Yasemin Şefkatli Tatlıses: Birbirimize çok yapışık yaşıyoruz - 6

Yasemin Şefkatli de ikizlerinin 7’nci ayı için çocuklarıyla objektif karşısına geçti.

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